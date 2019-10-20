Осечка «Баварии», победа Дортмунда. Итоги 8-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 8-го тура немецкой Бундеслиги.
«Айнтрахт» - «Байер» 3:0
Голы: Пасьенса 4, Пасьенса 17 (пенальти), Дост 80
«Фортуна» - «Майнц» 1:0
Гол: Хеннингс 82
«Унион» - «Фрайбург» 2:0
Голы: Бюльтер 1, Ингвартсен 84
«РБ Лейпциг» - «Вольфсбург» 1:1
Голы: Вернер 54 - Вегхорст 82
«Вердер» - «Герта» 1:1
Голы: Сарджент 7 - Лукебакио 70
«Аугсбург» - «Бавария» 2:2
Голы: Рихтер 1, Финнбогасон 90+3 - Левандовски 14, Гнабри 49
«Боруссия» Д - «Боруссия» М 1:0
Гол: Ройс 58
«Кельн» - «Падерборн» 3:0
Голы: Теродде 8, Шауб 59, Борнов 85
«Хоффенхайм» - «Шальке» 2:0
Голы: Крамарич 72, Бебу 85