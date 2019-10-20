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«Милан» упустил победу над «Лечче»

20 октября 2019, 23:42
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 2Логотип футбольный клуб ЛеччеЛеччеМатч завершен

«Милан» сыграл вничью с «Лечче» в матче 8-го тура чемпионата Италии.

«Милан» (10 очков) располагается на 12-м месте в турнирной таблице национального первенства, «Лечче» (7 очков) - 15-й.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» - «Лечче» 2:2 (1:0)
Голы: Чалханоглу 20, Пёнтек 81 - Бабакар 62, Кальдерони 90+2

Нереализованный пенальти: - Бабакар 62

«Милан»: Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Лукас Пакета (Крунич 67), Билья, Кессье (Ребич 80), Сусо, Рафаэл Леау (Пёнтек 67), Чалханоглу
Главный тренер: Джампаоло Марко.

«Лечче»: Габриэл, Меккарьелло, Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Майер (Петриччоне 64), Тахцидис, Табанелли, Манкосу, Фалько (Фариас 46), Бабакар (Лападула 82)
Главный тренер: Ливерани Фабио.

Предупреждения: Майер 44, Россеттини 76, Билья 85

Ранее «Рома» сыграла вничью с «Сампдорией».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил cska plus
   156 / 891
вчера в 21:35
Что не делай результат тот же, уже третий тренер пришёл а игра убогая, может тоже в пердив нужно очиститься.
они и оттуда будут 10 лет выходить в А. Берлускони ушёл и весь кабинет посыпался,он оказался из гипскартона.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   156 / 891
вчера в 21:32
Милан и МЮ одного поля ягоды. и те и те дьяволы, правда какие то плюшевые.
Timeless
Timeless
вчера в 12:52
Комменты излишни , терпения кузенам .
galem72
galem72
   443 / 891
вчера в 11:03
Зато пиоли подписали. ))
нечитайло
нечитайло
   685 / 891
вчера в 10:13
Катастрофа
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 891
вчера в 09:18
А Милан не пробовал игроков нормальных купить...и тренера пригласить....??
Ну ладно год-два....но не 10 же лет издеваться над великим клубом....
72-е место в рейтинге УЕФА....))...ниже кипрского АПОЭЛа....
....с составом более чем на полмиллиарда.....
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   267 / 891
вчера в 08:51
Аха)))
AMaaa_777
AMaaa_777
   71 / 891
вчера в 08:51
Думал выиграет
barcamilan
barcamilan
   494 / 891
вчера в 08:46
лучше пусть станет денежным мешком как псж и сити
Брулин
Брулин
   118 / 891
вчера в 08:36
Ну сколько будет продолжаться убийство клуба?Сил нет смотреть на это...
VIPded
VIPded
   41 / 891
вчера в 08:11
Да что ж за невезуха этакая...(((
Captain Paolo
Captain Paolo
   783 / 891
вчера в 07:43
Когда это закончится?
Romkurch
Romkurch
   31 / 891
вчера в 07:35
Стало привычным.
Остапчук 67
Остапчук 67
   260 / 891
вчера в 07:25
Дно.
Sadjon
Sadjon
   510 / 891
вчера в 07:21
Не повезло кузенам........
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
вчера в 06:05
Без комментариев!
YNWA
YNWA ответил КЭТиК
   391 / 891
вчера в 05:34
Не везёт Милану.
Доброе утро котёнок.
Шуnя771
Шуnя771 ответил drug01
   84 / 891
вчера в 05:25
Милан похож на наш Спартак!
Чем?)
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 05:24
Что не делай результат тот же, уже третий тренер пришёл а игра убогая, может тоже в пердив нужно очиститься.
КЭТиК
КЭТиК
   103 / 891
вчера в 05:22
Не везёт Милану.
Wolverhampton
Wolverhampton ответил drug01
   445 / 891
вчера в 05:07
Милан похож на наш Спартак!
Копия!
drug01
drug01
   79 / 891
вчера в 01:15
Милан похож на наш Спартак!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   166 / 891
вчера в 01:04
Кальдерони пушка страшная - от души зарядил по надеждам Милана на нового тренера.
Puni
Puni
вчера в 00:56
смысл в главные пихать новость об играх аутсайдеров.
Abbath
Abbath ответил Князь сажал врагов на посох
   773 / 891
вчера в 00:10
Аха-ха)
Грешно смеяться над больным:(
Объективное мнение
Объективное мнение ответил Камелошка
   87 / 891
вчера в 00:08
Ну ну ю
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   316 / 891
вчера в 00:08
Вроде состав у Милана на уровне ТОП4 Серии А, но игра это сущий мрак, какого тренера не поставь.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 891
вчера в 00:06
Аха-ха)
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 891
20 октября в 23:59
А так хорошо начали...
Камелошка
Камелошка ответил Объективное мнение
   258 / 891
20 октября в 23:54
Как же стыдно за не когда славный клуб
некагда он не был славным. Славный толька ИНТЕР
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