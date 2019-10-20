«Милан» упустил победу над «Лечче»

«Милан» сыграл вничью с «Лечче» в матче 8-го тура чемпионата Италии.
«Милан» (10 очков) располагается на 12-м месте в турнирной таблице национального первенства, «Лечче» (7 очков) - 15-й.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Милан» - «Лечче» 2:2 (1:0)
Голы: Чалханоглу 20, Пёнтек 81 - Бабакар 62, Кальдерони 90+2
Нереализованный пенальти: - Бабакар 62
«Милан»: Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Лукас Пакета (Крунич 67), Билья, Кессье (Ребич 80), Сусо, Рафаэл Леау (Пёнтек 67), Чалханоглу
Главный тренер: Джампаоло Марко.
«Лечче»: Габриэл, Меккарьелло, Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Майер (Петриччоне 64), Тахцидис, Табанелли, Манкосу, Фалько (Фариас 46), Бабакар (Лападула 82)
Главный тренер: Ливерани Фабио.
Предупреждения: Майер 44, Россеттини 76, Билья 85
Ранее «Рома» сыграла вничью с «Сампдорией».
Ну ладно год-два....но не 10 же лет издеваться над великим клубом....
72-е место в рейтинге УЕФА....))...ниже кипрского АПОЭЛа....
....с составом более чем на полмиллиарда.....
Ну ладно год-два....но не 10 же лет издеваться над великим клубом....
72-е место в рейтинге УЕФА....))...ниже кипрского АПОЭЛа....
....с составом более чем на полмиллиарда.....