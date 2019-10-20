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«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

вчера, 21:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в рамках 13-го тура РПЛ.

«Динамо» расположилось на 15-м месте (11 пунктов), а «Краснодар» занимает 3-ю строчку (27 очков).

Москва, стадион ВТБ Арена

«Динамо» - «Краснодар» 1:1 (1:1)
Голы: Морозов 3 - Мартынович 35

«Динамо»: Шунин, Рауш, Плиев, Ордец, Рыков (Евгеньев 78), Морозов, Нойштедтер, Каборе, Панченко (Хильемарк 57), Слай, Шимански (Мигел Кардозу 82)
Главный тренер: Новиков Кирилл.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон (Камболов 72), Вильена, Ари, Сулейманов , Берг (Уткин 76), Намли (Мануэл Фернандеш 66)
Главный тренер: Матвеев Сергей.

Предупреждения: Спайич 18, Берг 32, Слай 33, Рыков 45+1, Каборе 54, Нойштедтер 71, Рауш 81, Сулейманов 87

Судья: Вилков Михаил.

Ранее в другом матче игрового дня ЦСКА сыграл вничью с «Уфой».

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Все комментарии
баск
баск ответил Sergey Z
   722 / 893
вчера в 23:41
Хороший комментарий! Исправить бы лексику и правописание!
Да, я его тоже не вижу почему-то.
Ну, такие здесь рукастые программеры, видимо..)))
Поначалу он отражался, потом куда-то пропал.
Ща попробую сюда его скопировать..


"" Ну вот, ну вот)
Стоило найти, наконец, возможность пожелать Дмитрию Валерьевичу удачи, как сразу же игра Динамо стала чем-то напоминать футбол..

Автогенычу- от души всех благ и успехов, может и получится у него..
Во всяком случае, из молодежки он сделал таких монстров, что к ним уже и на кривой козе не подъехать, они уже десятый тур подряд вообще не теряют очков и 6-ой подряд наколачивают не менее трех за матч.

Вот бы в основной команде это воспроизвести.
Ну ладно -ладно, нельзя уж и помечтать..))) ""
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
   810 / 893
вчера в 23:34
Ничья в пользу Локо и Зенита
Землянин
Землянин
   156 / 893
вчера в 23:08
С такой игрой, Краснодар будет без Лиги Чемпионов (((
Sergey Z
Sergey Z ответил баск
   221 / 893
вчера в 22:45
Ну вот, ну вот) Стоило найти, наконец, возможность пожелать Дмитрию Валерьевичу удачи, как сразу же игра Динамо стала чем-то напоминать футбол.. Автогенычу- от души всех благ и успехов, может и получится у него.. Во всяком случае, из молодежки он сделал таких монстров, что к ним уже и на кривой козе не подъехать, они уже десятый тур подряд вообще не теряют очков и 6-ой подряд наколачивают не менее трех за матч. Вот бы в основной команде это воспроизвести. Ну ладно -ладно, нельзя уж и помечтать..)))
Хороший комментарий! Исправить бы лексику и правописание!
Sergey Z
Sergey Z
   221 / 893
вчера в 22:42
Счёт по игре.
Объективное мнение
Объективное мнение
   85 / 893
вчера в 22:36
Динамо сыграло на желании и эмоциях
pomor45
pomor45 ответил sir_Alex
   115 / 893
вчера в 22:24
Станешь слабым, когда бизнес отберут.
То и отобрали, что слабый.
pomor45
pomor45 ответил NAZAR 007
   115 / 893
вчера в 22:24
Тебе что надо ? Не понял. высказал мнение, что пора регионалам выиграть чемпионат. Проблемы какие ? Или что ? Это мое мнение.
Так выигрывай без отмазок вроде злого Центра.
баск
баск
   722 / 893
вчера в 22:16
Ну вот, ну вот)
Стоило найти, наконец, возможность пожелать Дмитрию Валерьевичу удачи, как сразу же игра Динамо стала чем-то напоминать футбол..

Автогенычу- от души всех благ и успехов, может и получится у него..
Во всяком случае, из молодежки он сделал таких монстров, что к ним уже и на кривой козе не подъехать, они уже десятый тур подряд вообще не теряют очков и 6-ой подряд наколачивают не менее трех за матч.

Вот бы в основной команде это воспроизвести.
Ну ладно -ладно, нельзя уж и помечтать..)))
steelhead
steelhead ответил 112910415
   88 / 893
вчера в 22:12
оживает Динамо, молодцы !
К сожалению, по сегодняшнему матчу, скорее, умирает Краснодар. А так - обе команды без тренеров, что от них требовать.
Ravshan.878
Ravshan.878
   10 / 893
вчера в 22:10
Быки выглядели не важно. Police сегодня так здорово бегали аж не верится.Гости как говорится отскочили от поражения.Ничья по делу.
sir_Alex
sir_Alex ответил pomor45
   27 / 893
вчера в 21:55
Всё понятно - силёнок не хватит, но виноват будет в это Центр. Старо, как мир, это оправдание побеждённых. На Галинского надежды нет - он свои ресурсы исчерпал и достиг предела. Уже смотрит как бы молодёжь пристроить на бюджет, а ведь, ставка на молодёжь - стержень его идеи развития краснодарского футбола. Дальше что? Отойти от дел, как и в Магните? Не боец он, оказывается, слабоват.
Станешь слабым, когда бизнес отберут.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил pomor45
   5 / 893
вчера в 21:53
Всё понятно - силёнок не хватит, но виноват будет в это Центр. Старо, как мир, это оправдание побеждённых. На Галинского надежды нет - он свои ресурсы исчерпал и достиг предела. Уже смотрит как бы молодёжь пристроить на бюджет, а ведь, ставка на молодёжь - стержень его идеи развития краснодарского футбола. Дальше что? Отойти от дел, как и в Магните? Не боец он, оказывается, слабоват.
Тебе что надо ? Не понял. высказал мнение,
что пора регионалам выиграть чемпионат.
Проблемы какие ? Или что ? Это мое мнение.
pomor45
pomor45 ответил NAZAR 007
   115 / 893
вчера в 21:52
Гегемон в данном случае трактуй как хочешь....И подвинуться, и подвинуть и сдвинуть.... Силенок должно хватить при двух условиях : если Галицкий всерьез возьмется за это, первый момент, и второй, самый ключевой, если центр, как обычно, не будет вставлять палки в колеса регионалам, что доказать невозможно, однако негласно это присутствует.
Всё понятно - силёнок не хватит, но виноват будет в это Центр. Старо, как мир, это оправдание побеждённых. На Галинского надежды нет - он свои ресурсы исчерпал и достиг предела. Уже смотрит как бы молодёжь пристроить на бюджет, а ведь, ставка на молодёжь - стержень его идеи развития краснодарского футбола. Дальше что? Отойти от дел, как и в Магните? Не боец он, оказывается, слабоват.
nikoladolgov
nikoladolgov
   114 / 893
вчера в 21:44
Пока Краснодар главного тренера не поменяет так и будут падать вниз !
EAGinLE
EAGinLE
   68 / 893
вчера в 21:38
И ничья хорошо.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Белый74
   63 / 893
вчера в 21:36
Фанатов нет, одни «быки»
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   63 / 893
вчера в 21:35
Сколько можно это терпеть?! Когда уже прекратят издеваться над болельщиками?!
Галицкий, продай Краснодар!
Брулин
Брулин
   117 / 893
вчера в 21:34
Смотря на тренера Динамо понимаешь что клуб в середине огромной кучи
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил pomor45
   5 / 893
вчера в 21:34
Что значит "пора бы гегемону подвинуться"? Может пора бы его подвинуть? Тогда вперёд, если силёнок хватит.
Гегемон в данном случае трактуй как хочешь....И подвинуться, и подвинуть и сдвинуть....
Силенок должно хватить при двух условиях : если Галицкий всерьез возьмется за это,
первый момент, и второй, самый ключевой, если центр, как обычно, не будет вставлять
палки в колеса регионалам, что доказать невозможно, однако негласно это присутствует.
Polilux
Polilux ответил 112910415
вчера в 21:33
оживает Динамо, молодцы !
зачем троллит всё было по чесноку!
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил Союзник противников
   60 / 893
вчера в 21:33
Мечтать,надо мечтать детям орлиного племени, есть воля и смелость у нас, чтобы стать героями,но только временно...
Вечных нет. Всё меняется!
Союзник противников
Союзник противников ответил pomor45
   23 / 893
вчера в 21:32
Что значит "пора бы гегемону подвинуться"? Может пора бы его подвинуть? Тогда вперёд, если силёнок хватит.
Последствия этих усилий знает "Рубин",получивший дар к 1000-летию Казани-футбольную паховую грыжу, от перенапряжения.Долго не оправится...
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил Союзник противников
   60 / 893
вчера в 21:31
Да уже всё свершилось.Один вчера обещал после матча со мной поговорить,а пока,мол,поспи.Но сам впал в летаргический сон.Это вы всё мечтаете,а я опираюсь на реалии жизни и конкретику.
Что свершилось?! Всё впереди! И очень горячий приём на Юге у себя дома! Всё только начинается в чемпионате!
iri13
iri13
   43 / 893
вчера в 21:30
"Чемпионы по игре" ..чуть отстали....
Союзник противников
Союзник противников ответил NAZAR 007
   23 / 893
вчера в 21:30
13 туров сыграно. вы о чем, дорогие ? Еще 17 туров впереди . Или ваше мнение, что это вотчина лишь Москвы и Питера ? ) Зенит и Локо смотрятся сейчас получше, но сегодня так, а завтра по другому. Все меняется. Последним был Рубин из регионалов. И это было уже больше 10-ти лет назад. Подвинуться пора бы уже гегемону, как показал Лестер в АПЛ.. Только у нас вместо Лестера Краснодар или Ростов, как вариант....
Мечтать,надо мечтать
детям орлиного племени,
есть воля и смелость у нас,
чтобы стать
героями,но только временно...
pomor45
pomor45 ответил NAZAR 007
   115 / 893
вчера в 21:29
13 туров сыграно. вы о чем, дорогие ? Еще 17 туров впереди . Или ваше мнение, что это вотчина лишь Москвы и Питера ? ) Зенит и Локо смотрятся сейчас получше, но сегодня так, а завтра по другому. Все меняется. Последним был Рубин из регионалов. И это было уже больше 10-ти лет назад. Подвинуться пора бы уже гегемону, как показал Лестер в АПЛ.. Только у нас вместо Лестера Краснодар или Ростов, как вариант....
Что значит "пора бы гегемону подвинуться"? Может пора бы его подвинуть? Тогда вперёд, если силёнок хватит.
Союзник противников
Союзник противников ответил vitalik dobroy
   23 / 893
вчера в 21:29
И не мечтай!
Да уже всё свершилось.Один вчера обещал после матча со мной поговорить,а пока,мол,поспи.Но сам впал в летаргический сон.Это вы всё мечтаете,а я опираюсь на реалии жизни и конкретику.
ДАША Д
ДАША Д
   381 / 893
вчера в 21:27
Краснодар очки потерял.
pomor45
pomor45 ответил Белый74
   115 / 893
вчера в 21:26
Эх маза фака)) Краснодар краснодар, весь уикенд в печали((( неужели эти ублюдки голубо-лазоревые станут чампами(( грусть тоска
Во-первых - не станут чемпионами, а останутся ими, а во-вторых - если чемпионы ублюдки, то кто же остальные? Те, что позволил им стать чемпионами - недоноски?
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