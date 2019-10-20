«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в рамках 13-го тура РПЛ.
«Динамо» расположилось на 15-м месте (11 пунктов), а «Краснодар» занимает 3-ю строчку (27 очков).
Москва, стадион ВТБ Арена
«Динамо» - «Краснодар» 1:1 (1:1)
Голы: Морозов 3 - Мартынович 35
«Динамо»: Шунин, Рауш, Плиев, Ордец, Рыков (Евгеньев 78), Морозов, Нойштедтер, Каборе, Панченко (Хильемарк 57), Слай, Шимански (Мигел Кардозу 82)
Главный тренер: Новиков Кирилл.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон (Камболов 72), Вильена, Ари, Сулейманов , Берг (Уткин 76), Намли (Мануэл Фернандеш 66)
Главный тренер: Матвеев Сергей.
Предупреждения: Спайич 18, Берг 32, Слай 33, Рыков 45+1, Каборе 54, Нойштедтер 71, Рауш 81, Сулейманов 87
Судья: Вилков Михаил.
Ранее в другом матче игрового дня ЦСКА сыграл вничью с «Уфой».
Стоило найти, наконец, возможность пожелать Дмитрию Валерьевичу удачи, как сразу же игра Динамо стала чем-то напоминать футбол..
Автогенычу- от души всех благ и успехов, может и получится у него..
Во всяком случае, из молодежки он сделал таких монстров, что к ним уже и на кривой козе не подъехать, они уже десятый тур подряд вообще не теряют очков и 6-ой подряд наколачивают не менее трех за матч.
Вот бы в основной команде это воспроизвести.
Ну ладно -ладно, нельзя уж и помечтать..)))
Стоило найти, наконец, возможность пожелать Дмитрию Валерьевичу удачи, как сразу же игра Динамо стала чем-то напоминать футбол..
Автогенычу- от души всех благ и успехов, может и получится у него..
Во всяком случае, из молодежки он сделал таких монстров, что к ним уже и на кривой козе не подъехать, они уже десятый тур подряд вообще не теряют очков и 6-ой подряд наколачивают не менее трех за матч.
Вот бы в основной команде это воспроизвести.
Ну ладно -ладно, нельзя уж и помечтать..)))