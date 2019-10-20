«Марсель» одержал победу над «Страсбуром»

«Марсель» обыграл «Страсбур» в матче 10-го тура чемпионата Франции.
«Марсель» (16 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Страсбур» (9 очков) - предпоследний.
«Марсель» - «Страсбур» 2:0 (1:0)
Гол: Камара 3, Стротман 90+5 (пенальти)
«Марсель»: Манданда, Сарр, Камара, Чалета-Цар, Сакаи, Ронже, Стротман, Лопес (Амави 87), Жермен (Аке 75), Бенедетто, Радоньич (Хауи 66)
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.
«Страсбур»: Зельс, Качи (Да Кошта 68), Коне, Симакан, Кароль, Лала, Беллегар, Сиссоко, Фофана (Зохи 82), Томассон, Ажорке (Мотиба 67)
Главный тренер: Лори Тьерри.
Предупреждения: Чалета-Цар 26, Сакаи 53, Бенедетто 73, Беллегар 78, Коне 90+3
Ранее «Монако» обыграл «Ренн».