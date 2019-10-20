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«Марсель» одержал победу над «Страсбуром»

20 октября 2019, 23:57
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель2 : 0Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

«Марсель» обыграл «Страсбур» в матче 10-го тура чемпионата Франции.

«Марсель» (16 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Страсбур» (9 очков) - предпоследний.

«Марсель» - «Страсбур» 2:0 (1:0)
Гол: Камара 3Стротман 90+5 (пенальти)

«Марсель»: Манданда, Сарр, Камара, Чалета-Цар, Сакаи, Ронже, Стротман, Лопес (Амави 87), Жермен (Аке 75), Бенедетто, Радоньич (Хауи 66)
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.

«Страсбур»: Зельс, Качи (Да Кошта 68), Коне, Симакан, Кароль, Лала, Беллегар, Сиссоко, Фофана (Зохи 82), Томассон, Ажорке (Мотиба 67)
Главный тренер: Лори Тьерри.

Предупреждения: Чалета-Цар 26, Сакаи 53, Бенедетто 73, Беллегар 78, Коне 90+3

Ранее «Монако» обыграл «Ренн».

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   178 / 891
вчера в 11:26
Удивительная самоотдача Марселя.
EAGinLE
EAGinLE
   72 / 891
вчера в 08:29
С победой.
Lazurny
Lazurny
   27 / 891
вчера в 07:31
Марсель с победой!
ДАША Д
ДАША Д
   438 / 891
вчера в 06:23
Страсбур в этом сезоне очень плох.
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