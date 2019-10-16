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Хендерсон: «Думаю, мы заставили страдать сборную Болгарии и её фанатов»

сегодня, 10:23
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария0 : 6Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Капитан сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал расистские выходки фанатов сборной Болгарии во время матча отборочного этапа к Евро-2020.

Само собой, я был недоволен случившейся ситуацией. Неприятно оказаться участником подобных вещей. В 2019 году такое не должно происходить. Всё это очень расстраивает. В то же время я считаю, что мы хорошо справились с ситуацией.

В перерыве мы поговорили и решили, что продолжим игру. Хотели выйти на второй тайм, чтобы заставить соперника и его фанатов страдать. Думаю, нам это удалось.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
   55 / 845
сегодня в 10:29
Ирония судьбы в том, что "как должно и как не должно" происходить учат те, у кого был расизм - тех, у кого его не было.
Abris
Abris
   121 / 845
сегодня в 10:26
Это даже не расист, а фашист какой-то. Хотя сборную Болгарии ни грамма не жалко.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 845
сегодня в 10:25
Глупый сквозер заставляет страдать своих фанатов уже 30 лет и не понимает, ахаха)
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