Хендерсон: «Думаю, мы заставили страдать сборную Болгарии и её фанатов»

Капитан сборной Англии прокомментировал расистские выходки фанатов сборной Болгарии во время матча отборочного этапа к Евро-2020.

Само собой, я был недоволен случившейся ситуацией. Неприятно оказаться участником подобных вещей. В 2019 году такое не должно происходить. Всё это очень расстраивает. В то же время я считаю, что мы хорошо справились с ситуацией.

В перерыве мы поговорили и решили, что продолжим игру. Хотели выйти на второй тайм, чтобы заставить соперника и его фанатов страдать. Думаю, нам это удалось.