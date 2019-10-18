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Бербатов прокомментировал расистские выкрики на матче Болгария – Англия

сегодня, 00:47
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария0 : 6Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Бывший игрок сборной Болгарии Димитар Бербатов прокомментировал инцидент с проявлением расизма на матче национальной команды против англичан.

В каждой нации есть плохие люди. Такие люди присутствовали на болгарском стадионе на матче против Англии. Они пришли только ради того, чтобы устроить провокацию. Они не заслуживают посещать стадионы и смотреть футбольные матчи. Я считаю, что им следует пожизненно запретить посещать спортивные соревнования. Надеюсь, власти Болгарии примут соответствующее решение.

Матч Болгария – Англия прошел в минувший понедельник в рамках квалификационного раунда Евро-2020 и завершился победой «трех львов» со счетом 6:0. Во время встречи темнокожие игроки английской команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков сборной Болгарии.

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