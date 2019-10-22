Победа «Ювентуса», осечка «Милана» и другие результаты 8-го тура Серии А

Завершились матчи 8-го тура чемпионата Италии.
«Милан» - «Лечче» 2:2
Голы: Чалханоглу 20, Пёнтек 81 - Бабакар 62, Кальдерони 90+2
«Ювентус» - «Болонья» 2:1
Голы: Криштиану Роналду 19, Пьянич 54 - Ларангейра 26
«Наполи» - «Верона» 2:0
Голы: Милик 37, Милик 67
«Сассуоло» - «Интер» 3:4
Голы: Берарди 16, Джуричич 74, Бога 82 - Мартинес 2, Лукаку 38, Лукаку 45 (пенальти), Мартинес 71 (пенальти)
«Брешиа» - «Фиорентина» 0:0
«Кальяри» - СПАЛ 2:0
Голы: Нанигголан 9, Фараго 67
«Удинезе» - «Торино» 1:0
Гол: Окака Чука 42
«Сампдория» - «Рома» 0:0
«Парма» - «Дженоа» 5:1
Голы: Куцка 38, Корнелиус 42, Корнелиус 45, Корнелиус 50, Кулусевски 79 - Пинамонти 52
«Лацио» - «Аталанта» 3:3
Голы: Иммобиле 69 (пенальти), Корреа 70, Иммобиле 90’ (пенальти) - Муриэль 23, Муриэль 28, Гомес 37