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Победа «Ювентуса», осечка «Милана» и другие результаты 8-го тура Серии А

сегодня, 00:45

Завершились матчи 8-го тура чемпионата Италии.

«Милан» - «Лечче» 2:2
Голы: Чалханоглу 20, Пёнтек 81 - Бабакар 62, Кальдерони 90+2

«Ювентус» - «Болонья» 2:1
Голы: Криштиану Роналду 19, Пьянич 54 - Ларангейра 26

«Наполи» - «Верона» 2:0
Голы: Милик 37, Милик 67

«Сассуоло» - «Интер» 3:4
Голы: Берарди 16, Джуричич 74, Бога 82 - Мартинес 2, Лукаку 38, Лукаку 45 (пенальти), Мартинес 71 (пенальти)

«Брешиа» - «Фиорентина» 0:0

«Кальяри» - СПАЛ 2:0
Голы: Нанигголан 9, Фараго 67

«Удинезе» - «Торино» 1:0
Гол: Окака Чука 42

«Сампдория» - «Рома» 0:0

«Парма» - «Дженоа» 5:1
Голы: Куцка 38, Корнелиус 42, Корнелиус 45, Корнелиус 50, Кулусевски 79 - Пинамонти 52

«Лацио» - «Аталанта» 3:3
Голы: Иммобиле 69 (пенальти), Корреа 70, Иммобиле 90’ (пенальти) - Муриэль 23, Муриэль 28, Гомес 37

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JuveSuperRonKrassavva
JuveSuperRonKrassavva
сегодня в 19:30
Очередная победа Ювентуса со счетом 2-1, почти осечка Интера и другие результаты Серии А. Неужели Интер уже в самом начале начнет сдаваться Гигемону Ювентуса?! Неужели интрига уже умерла?!
Zenit_84
Zenit_84
   112 / 857
сегодня в 04:32
Милан-Милан
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   366 / 857
сегодня в 02:19
Такой заголовок, будто вернулся на 10-15 лет назад, когда для Милана подобный результат действительно являлся осечкой.
Zenit_84
Zenit_84
   112 / 857
сегодня в 01:26
Ожидаемо
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