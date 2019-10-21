«Реал» терпит поражение и другие результаты 9-го тура Примеры

Завершились матчи 9-го тура чемпионата Испании.
«Мальорка» - «Реал» 1:0
Гол: Лаго Жуниор 7
«Эйбар» - «Барселона» 0:3
Голы: Гризманн 13, Месси 58, Суарес 66
«Атлетико» - «Валенсия» 1:1
Голы: Диего Коста 36 (пенальти) - Парехо 82
«Севилья» - «Леванте» 1:0
Гол: Де Йонг 86
«Алавес» - «Сельта» 2:0
Голы: Магальян 50, Лукас Перес 82
«Реал Сосьедад» - «Бетис» 3:1
Голы: Хави Гарсия 22 (автогол), Виллиан Жозе 36, Порту 58 - Морон 12
«Эспаньол» - «Вильярреал» 0:1
Гол: Токо-Экамби 17
«Атлетик» - «Вальядолид» 1:1
Голы: Уильямс 33 - Мартинес 71 (автогол)
«Гранада» - «Осасуна» 1:0
Гол: Дуарте 38
«Хетафе» - «Леганес» 2:0
Голы: Анхель Родригес 64, Анхель Родригес 84
Первого января, Барсу официально можно будет считать Чемпионом ЛаЛиге сезона 2019-2020.!.!
Первого января, Барсу официально можно будет считать Чемпионом ЛаЛиге сезона 2019-2020.!.!