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«Реал» терпит поражение и другие результаты 9-го тура Примеры

вчера, 00:18

Завершились матчи 9-го тура чемпионата Испании.

«Мальорка» - «Реал» 1:0
Гол: Лаго Жуниор 7

«Эйбар» - «Барселона» 0:3
Голы: Гризманн 13, Месси 58, Суарес 66

«Атлетико» - «Валенсия» 1:1
Голы: Диего Коста 36 (пенальти) - Парехо 82

«Севилья» - «Леванте» 1:0
Гол: Де Йонг 86

«Алавес» - «Сельта» 2:0
Голы: Магальян 50, Лукас Перес 82

«Реал Сосьедад» - «Бетис» 3:1
Голы: Хави Гарсия 22 (автогол), Виллиан Жозе 36, Порту 58 - Морон 12

«Эспаньол» - «Вильярреал» 0:1
Гол: Токо-Экамби 17

«Атлетик» - «Вальядолид» 1:1
Голы: Уильямс 33 - Мартинес 71 (автогол)

«Гранада» - «Осасуна» 1:0
Гол: Дуарте 38

«Хетафе» - «Леганес» 2:0
Голы: Анхель Родригес 64, Анхель Родригес 84

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   118 / 891
вчера в 11:15
Выгоните Куртуа, и тогда Зидан сделает все как надо
sir_Alex
sir_Alex ответил Barcelona
   24 / 891
вчера в 07:38
А когда это Барселона напрягалась в ЛаЛиге? Первого января, Барсу официально можно будет считать Чемпионом ЛаЛиге сезона 2019-2020.!.!
Зачем ждать 1 января??? Предлагаю с сегодняшнего дня считать "Барселону" чемпионом Испании! Ура, товарищи!
starche
starche
   152 / 891
вчера в 07:34
Маргариновые во главе с физруком порадовали.
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 06:28
Реал начинает позориться.
STVA 1
STVA 1 ответил Barcelona
   51 / 891
вчера в 06:06
Поживем увидим
Mangur
Mangur
   481 / 891
вчера в 06:05
Без комментариев
United States
United States
   583 / 891
вчера в 05:57
После унижения в Класико, Зидана снимут с занимаемой должности.
Barcelona
Barcelona ответил STVA 1
   362 / 891
вчера в 05:55
Барсе и не надо напрягаться с такими результатами Реала и матрасов...
А когда это Барселона напрягалась в ЛаЛиге?
Первого января, Барсу официально можно будет считать Чемпионом ЛаЛиге сезона 2019-2020.!.!
Шуnя771
Шуnя771
   84 / 891
вчера в 05:26
Три команды!
STVA 1
STVA 1
   51 / 891
вчера в 05:00
Барсе и не надо напрягаться с такими результатами Реала и матрасов...
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