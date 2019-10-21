«Фиорентина» поделила очки с «Брешией»

«Фиорентина» сыграла вничью с «Брешией» в матче 8-го тура чемпионата Италии.
«Фиорентина» (12 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице национального первенства, «Брешия» (7 очков) - 15-я.
Брешиа, стадион Марио Ригамонти
«Брешиа» - «Фиорентина» 0:0
«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чансельор, Матею, Бизоли, Тонали, Дессена (Шпалек 54), Ромуло (Змргаль 79), Айе, Доннарумма (Балотелли 46)
Главный тренер: Корини Эудженио.
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола (Соттил 79), Пульгар, Бадель, Кастровилли, Дальберт, Кьеза (Влахович 68), Рибери (Боатенг 88)
Главный тренер: Монтелла Винченцо.
Предупреждения: Пульгар 53, Кьеза 66, Рибери 77
Напомним, что вчера «Милан» упустил победу над «Лечче».