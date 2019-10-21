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«Фиорентина» поделила очки с «Брешией»

вчера, 23:59
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа0 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Фиорентина» сыграла вничью с «Брешией» в матче 8-го тура чемпионата Италии.

«Фиорентина» (12 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице национального первенства, «Брешия» (7 очков) - 15-я.

Брешиа, стадион Марио Ригамонти

«Брешиа» - «Фиорентина» 0:0

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чансельор, Матею, Бизоли, Тонали, Дессена (Шпалек 54), Ромуло (Змргаль 79), Айе, Доннарумма (Балотелли 46)
Главный тренер: Корини Эудженио.

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола (Соттил 79), Пульгар, Бадель, Кастровилли, Дальберт, Кьеза (Влахович 68), Рибери (Боатенг 88)
Главный тренер: Монтелла Винченцо.

Предупреждения: Пульгар 53, Кьеза 66, Рибери 77

Напомним, что вчера «Милан» упустил победу над «Лечче».

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