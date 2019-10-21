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«Манчестер Сити» приближается к «Ливерпулю». Итоги 9-го тура АПЛ

вчера, 23:56

Завершились матчи 9-го тура английской Премьер-Лиги.

«Кристал Пэлас» - «Ман Сити» 0:2
Голы: Габриэл Жезус 39Сильва 41

«Борнмут» - «Норвич» 0:0

«Ман Юнайтед» - «Ливерпуль» 1:1
Голы: Рэшфорд 36 - Лаллана 85

«Челси» - «Ньюкасл» 1:0
Гол: Алонсо 73

«Тоттенхэм» - «Уотфорд» 1:1
Голы: Алли 86 - Дюкуре 6

«Астон Вилла» - «Брайтон» 2:1
Голы: Грилиш 45, Таргетт 90 - Адам 21

«Вулверхэмптон» - «Саутгемптон» 1:1
Голы: Хименес 61 (пен) - Ингс 53

«Лестер» - «Бернли» 2:1
Голы: Варди 45, Тилеманс 74 - Вуд 26

«Эвертон» - «Вест Хэм» 2:0
Голы: Бернард 17, Сигурдссон 90

«Шеффилд Юнайтед» - «Арсенал» 1:0
Гол: Муссе 30

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Все комментарии
azkan
azkan
   453 / 891
сегодня в 00:05
Молодцы, крепкая команда Шеффилд! Хорошо атаковали и прессинг хорош. Тупо автобусом не играли.
У Арсенала нет игры вообще. Нет жилки что ли, некому вести вперед.
Мой Челси неожиданно на 3-4 месте))) Так и за второе место могут поспорить..
И игра есть. Чудеса)))
azkan
azkan
   453 / 891
сегодня в 00:04
Молодцы, крепкая команда Шеффилд! Хорошо атаковали и прессинг хорош. Тупо автобусом не играли.
У Арсенала нет игры вообще. Нет жилки что ли, некому вести вперед.
Мой Челси неожиданно на 3-4 месте))) Так и за второе место могут поспорить..
И игра есть. Чудеса)))
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