«Манчестер Сити» приближается к «Ливерпулю». Итоги 9-го тура АПЛ

Завершились матчи 9-го тура английской Премьер-Лиги.
«Кристал Пэлас» - «Ман Сити» 0:2
Голы: Габриэл Жезус 39, Сильва 41
«Борнмут» - «Норвич» 0:0
«Ман Юнайтед» - «Ливерпуль» 1:1
Голы: Рэшфорд 36 - Лаллана 85
«Челси» - «Ньюкасл» 1:0
Гол: Алонсо 73
«Тоттенхэм» - «Уотфорд» 1:1
Голы: Алли 86 - Дюкуре 6
«Астон Вилла» - «Брайтон» 2:1
Голы: Грилиш 45, Таргетт 90 - Адам 21
«Вулверхэмптон» - «Саутгемптон» 1:1
Голы: Хименес 61 (пен) - Ингс 53
«Лестер» - «Бернли» 2:1
Голы: Варди 45, Тилеманс 74 - Вуд 26
«Эвертон» - «Вест Хэм» 2:0
Голы: Бернард 17, Сигурдссон 90
«Шеффилд Юнайтед» - «Арсенал» 1:0
Гол: Муссе 30
У Арсенала нет игры вообще. Нет жилки что ли, некому вести вперед.
Мой Челси неожиданно на 3-4 месте))) Так и за второе место могут поспорить..
И игра есть. Чудеса)))
У Арсенала нет игры вообще. Нет жилки что ли, некому вести вперед.
Мой Челси неожиданно на 3-4 месте))) Так и за второе место могут поспорить..
И игра есть. Чудеса)))
У Арсенала нет игры вообще. Нет жилки что ли, некому вести вперед.
Мой Челси неожиданно на 3-4 месте))) Так и за второе место могут поспорить..
И игра есть. Чудеса)))
У Арсенала нет игры вообще. Нет жилки что ли, некому вести вперед.
Мой Челси неожиданно на 3-4 месте))) Так и за второе место могут поспорить..
И игра есть. Чудеса)))