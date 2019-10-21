«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Арсенал»

«Арсенал» не смог обыграть «Шеффилд Юнайтед» в рамках 9-го тура АПЛ.
«Арсенал» расположился на 5 месте (15 очков), а «Шеффилд Юнайтед» занимает 9 позицию (12 пунктов).
Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн
«Шеффилд Юнайтед» - «Арсенал» 1:0 (1:0)
Гол: Муссе 30
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем, Норвуд (МакБарни 85), Флек, Стивенс, МакГолдрик (Фриман 78), Муссе (Шарп 56)
Главный тренер: Уайлдер Крис.
«Арсенал»: Лено, Чамберс, Папастатопулос, Луис, Колашинац, Гендузи, Джака (Ляказетт 69), Пепе (Габриэл Мартинелли 78), Уиллок (Себальос 46), Сака, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Флек 15, Сака 35, О'Коннелл 39, МакГолдрик 66, Колашинац 67, Хендерсон 75, Папастатопулос 87, Чамберс 90+4
В прошлом туре «Арсенал» обыграл «Борнмут».
У Арсенала нет игры вообще. Нет жилки что ли, некому вести вперед.
Мой Челси неожиданно на 3-4 месте))) Так и за второе место могут поспорить..
Чудеса)))
У Арсенала нет игры вообще. Нет жилки что ли, некому вести вперед.
Мой Челси неожиданно на 3-4 месте))) Так и за второе место могут поспорить..
Чудеса)))