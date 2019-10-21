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«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Арсенал»

вчера, 23:54
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«Арсенал» не смог обыграть «Шеффилд Юнайтед» в рамках 9-го тура АПЛ.

«Арсенал» расположился на 5 месте (15 очков), а «Шеффилд Юнайтед» занимает 9 позицию (12 пунктов).

Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн

«Шеффилд Юнайтед» - «Арсенал» 1:0 (1:0)
Гол: Муссе 30

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем, Норвуд (МакБарни 85), Флек, Стивенс, МакГолдрик (Фриман 78), Муссе (Шарп 56)
Главный тренер: Уайлдер Крис.

«Арсенал»: Лено, Чамберс, Папастатопулос, Луис, Колашинац, Гендузи, Джака (Ляказетт 69), Пепе (Габриэл Мартинелли 78), Уиллок (Себальос 46), Сака, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Флек 15, Сака 35, О'Коннелл 39, МакГолдрик 66, Колашинац 67, Хендерсон 75, Папастатопулос 87, Чамберс 90+4

В прошлом туре «Арсенал» обыграл «Борнмут».

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Все комментарии
Jake Sully
Jake Sully
   63 / 891
сегодня в 00:19
неудивительно...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил steelhead
   1 / 891
сегодня в 00:10
Почитываю английские ресурсы, у Шеффилда хорошая пресса, и о тренере и о команде все неплохо отзываются. Мало пропускают, неприятная и обученная команда. Не настолько хорош Арсенал, чтобы прямо разрывать, тем более в гостях. Как мне кажется, в команде много парней деревянных и туповатых, вроде Джаки. А умных игроков нет сейчас, поэтому и нет игры.
Во-первых, "Шеффилд" хорош, но из 4-х игр дома до нас он 3 проиграл, что как бы намекает, что его можно хотя бы попробовать обыграть.

Во-вторых, никто не просит Эмери ставить в состав Джаку) Сака, Обама, Ляка, Мартинелли, Пепе, Гендузи, Торрейра, Себа все достаточно умные и готовы играть.
alexando1974
alexando1974
   557 / 891
сегодня в 00:10
непошло походу у него в апл! уволят трениришку)))
Comentarios
Comentarios
   268 / 891
сегодня в 00:07
Обгоняем Арсенал пошло дело
steelhead
steelhead ответил Так Себе Аналитик
   89 / 891
сегодня в 00:06
Если честно, мне надоело твердить, какое Унаи дно, просто хочу увидеть нового менеджера и боевую команду.
Почитываю английские ресурсы, у Шеффилда хорошая пресса, и о тренере и о команде все неплохо отзываются. Мало пропускают, неприятная и обученная команда. Не настолько хорош Арсенал, чтобы прямо разрывать, тем более в гостях. Как мне кажется, в команде много парней деревянных и туповатых, вроде Джаки. А умных игроков нет сейчас, поэтому и нет игры.
AMaaa_777
AMaaa_777
   71 / 891
сегодня в 00:04
Эмери на выход..
aNOOBis
aNOOBis
   292 / 891
сегодня в 00:00
Сдаюсь. Эмери ведёт команду в тупик. Потерял в него веру. Это какой-то позор
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   109 / 891
вчера в 23:59
Жаль Арсенал, но хочется похвалить Шефф Ютд, они заслужили 3 очка, сыграв грамотно и в контратаках и в защите, а Арсенал опять проигрывает в выездной игре, это просто болезнь какая-то.
azkan
azkan
   453 / 891
вчера в 23:59
Молодцы! Крепкая команда Шеффилд! Хорошо атаковали и прессинг хорош.
У Арсенала нет игры вообще. Нет жилки что ли, некому вести вперед.
Мой Челси неожиданно на 3-4 месте))) Так и за второе место могут поспорить..
Чудеса)))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   161 / 891
вчера в 23:59
нашли кому проигрывать...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mphuZ
   1 / 891
вчера в 23:56
Когда же прекратятся эти эксперименты с составом? :(
Я не понимаю, где тут эксперименты, мы этот состав в последнее время стабильно видим.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   177 / 891
вчера в 23:56
Как я написал Шеффилд могут отобрать очки у Арсенала.
dark_Akex
dark_Akex
   850 / 891
вчера в 23:56
Абсолютная трудовая победа клинков на фоне полной импотенции статистов из Арсенала. Эмери не тренер.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 891
вчера в 23:55
Если честно, мне надоело твердить, какое Унаи дно, просто хочу увидеть нового менеджера и боевую команду.
mphuZ
mphuZ
   449 / 891
вчера в 23:55
Когда же прекратятся эти эксперименты с составом? :(
cannongun
cannongun
   229 / 891
вчера в 23:55
норм, для интриги само то
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 891
вчера в 23:55
Я тут понемногу испанский учу, как раз выучил новое сочетание:

"Испанский стыд" - "Unai Emery"
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