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Баринов: «Игра с „Ювентусом“ легкой не станет, зато точно будет интересно»

сегодня, 08:46
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив22:00 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентус» — топ-клуб, одна из лучших европейских команд. Игра с таким соперником легкой не станет, зато точно будет интересно. Не могу сказать, что есть страх, но определенное волнение присутствует. Важно выйти на поле и сыграть как можно более собранно, концентрируясь на каждом эпизоде. Лига чемпионов ошибок не прощает.

Наша главная задача — выполнить на поле все тренерские установки. И, конечно, играть, биться друг за друга. После встречи в Грозном у нас началась подготовка к «Ювентусу». Мы тщательно разбираем соперника, его сильные стороны. Определенно, прилетели в Турин только за победой.

Также предстоящий матч прокомментировал игрок «Локо» Владислав Игнатьев

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
   408 / 857
сегодня в 10:03
хороший соперник. жаль что у локо пол команды лазарет(((((
Faustello
Faustello
   18 / 857
сегодня в 09:02
Баринову главное не удалится...
Lazurny
Lazurny
   32 / 857
сегодня в 09:02
Ючентус дома разомнется.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   13 / 857
сегодня в 08:58
Скорее игра будет в одни ворота.
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