Алиссон: «Работаю над концентрацией больше всего»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон рассказал о том, что ему помогает оставаться на вершине.

Помимо технических и физических атрибутов, которые у меня на высоком уровне, для меня самое важное - умственная сторона. Для вратаря очень важно быть сосредоточенным на протяжении всего матча. Вы не можете расслабиться ни на минуту, потому что иначе это может быть критично. Поэтому я работаю над концентрацией больше всего.