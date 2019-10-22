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Алиссон: «Работаю над концентрацией больше всего»

сегодня, 11:12

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон рассказал о том, что ему помогает оставаться на вершине. 

Помимо технических и физических атрибутов, которые у меня на высоком уровне, для меня самое важное - умственная сторона. Для вратаря очень важно быть сосредоточенным на протяжении всего матча. Вы не можете расслабиться ни на минуту, потому что иначе это может быть критично. Поэтому я работаю над концентрацией больше всего. 

Ранее Алиссон прокомментировал свое попадание в список претендентов на новую награду «Трофей Яшина».

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