ГлавнаяНовости

Ярмоленко: «Мы были недостаточно агрессивны в матче с „Эвертоном“»

сегодня, 09:24
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от «Эвертона» в матче 9-го тура АПЛ (0:2).

Нам нужно сесть и подумать о своей игре. В АПЛ необходимо играть иначе, изменить свой менталитет, драться за каждый мяч. В воскресенье мы играли очень плохо.

Нужно более глубоко покопаться в самих себе. Мы были недостаточно агрессивны, провели очень плохой матч. Надо проанализировать эту игру, чтобы в следующий раз в очередном матче мы показали фанатам готовность бороться за результат ради нашего клуба.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мойес: «Погба все еще лучший полузащитник МЮ»
Сегодня, 19:01 Комментарии3
Конте: «Мы настроены обыграть „Боруссию“»
Сегодня, 18:28 Комментарии2
Брозович: «Мне нужно прибавить в защитных действиях»
Сегодня, 17:50 Комментарии0
Онана: «„Барселона“ – мой дом, но пока рано возвращаться»
Сегодня, 16:38 Комментарии3
Беннасер может получить новую роль в «Милане» при Пиоли
Сегодня, 15:55 Комментарии0
Фирмино ответил на критику Роя Кина к дружелюбию футболистов
Сегодня, 15:25 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100