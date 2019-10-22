Ярмоленко: «Мы были недостаточно агрессивны в матче с „Эвертоном“»

Полузащитник «Вест Хэма» прокомментировал поражение от «Эвертона» в матче 9-го тура АПЛ (0:2).

Нам нужно сесть и подумать о своей игре. В АПЛ необходимо играть иначе, изменить свой менталитет, драться за каждый мяч. В воскресенье мы играли очень плохо.

Нужно более глубоко покопаться в самих себе. Мы были недостаточно агрессивны, провели очень плохой матч. Надо проанализировать эту игру, чтобы в следующий раз в очередном матче мы показали фанатам готовность бороться за результат ради нашего клуба.