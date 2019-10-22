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Каррагер извинился перед Эвра

сегодня, 10:43

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер извинился перед бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» Патрисом Эвра.

Каррагер вспомнил акцию поддержки экс-нападающего «мерсисайдцев» Луиса Суареса в 2011 году. В декабре того года Суарес получил дисквалификацию на восемь матчей по итогам двухмесячного расследования расистского оскорбления в адрес защитника Патриса Эвра. «Ливерпуль» после этого поддержал форварда, выйдя на разминку перед матчем с «Уиганом» в футболках с 7-м номером:

Нет никаких сомнений, что мы совершили большую ошибку. Мы устроили командное собрание, и одного из игроков спросили, готов ли он по-прежнему надеть эту футболку. Не помню, кто это сделал – Далглиш или Кларк. Но это было первое, что я об этом услышал.

Я не пытаюсь наврать и сказать, что я не был частью всего этого, потому что мы восприняли случившееся как клуб, и я был вице-капитаном. Не уверен, кто именно стоял за этой акцией. Не думаю, что Кенни имел к этому отношение. Скорее игроки, близко общавшиеся с Суаресом, хотели поддержать своего друга.

Возможно, сейчас я должен признаться себе, что мне не хватило мужества, чтобы сказать: «Я не буду её носить». Не думаю, что все в «Ливерпуле» считали, что мы поступаем правильно. Но, думаю, и в клубе, и в семье первая реакция в такой ситуации – это поддержка. Даже если ты знаешь, что твой близкий был неправ.

Ранее Каррагер раскритиковал игру полузащитника «Арсенала». 

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   592 / 857
сегодня в 13:58
Молодец. Лучше поздно, чем никогда. Одно очевидно точно, что Суарес - самый мерзкий футболист из всех, кто нынче играет (есть ещё Коста из Атлетико, но тот не кусал людей и не симулирует настолько артистично, тот боец). Поэтому спустя время Джимми признал этот момент. И очень хорошо, что псина играет в Барсе теперь, всё сошлось.
Inside91
Inside91
   712 / 857
сегодня в 12:42
8 лет-именно столько времени должно пройти , чтоб сквозер стал человеком.
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 10:59
Вспоминиют историю восьмилетней давности как-будто больше нечего.
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