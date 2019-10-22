Каррагер извинился перед Эвра

Бывший защитник «Ливерпуля» извинился перед бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» .

Каррагер вспомнил акцию поддержки экс-нападающего «мерсисайдцев» в 2011 году. В декабре того года Суарес получил дисквалификацию на восемь матчей по итогам двухмесячного расследования расистского оскорбления в адрес защитника Патриса Эвра. «Ливерпуль» после этого поддержал форварда, выйдя на разминку перед матчем с «Уиганом» в футболках с 7-м номером:

Нет никаких сомнений, что мы совершили большую ошибку. Мы устроили командное собрание, и одного из игроков спросили, готов ли он по-прежнему надеть эту футболку. Не помню, кто это сделал – Далглиш или Кларк. Но это было первое, что я об этом услышал.

Я не пытаюсь наврать и сказать, что я не был частью всего этого, потому что мы восприняли случившееся как клуб, и я был вице-капитаном. Не уверен, кто именно стоял за этой акцией. Не думаю, что Кенни имел к этому отношение. Скорее игроки, близко общавшиеся с Суаресом, хотели поддержать своего друга.

Возможно, сейчас я должен признаться себе, что мне не хватило мужества, чтобы сказать: «Я не буду её носить». Не думаю, что все в «Ливерпуле» считали, что мы поступаем правильно. Но, думаю, и в клубе, и в семье первая реакция в такой ситуации – это поддержка. Даже если ты знаешь, что твой близкий был неправ.