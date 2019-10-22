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Эвра: «Всегда называл „Арсенал“ детишками»

сегодня, 10:19
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал поражение «Арсенала» в матче 9-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

Прежде всего, я рад за «Шеффилд». Они заслужили победу. А насчёт «Арсенала» я не удивлён. 10 лет назад я называл их детишками, они ими и остались, это правда. И в моих словах нет никакого неуважения к игрокам.

Они смотрелись симпатично, но клуб не выглядит как команда-победитель. Я не вижу игрока, который был бы лидером в этой команде. Они слабы ментально. Я всегда был рад играть против «Арсенала», потому что знал, что нас ждёт победа.

Даже когда к нам перешёл Робин ван Перси, в первый день я пожал ему руку и сказал: «Добро пожаловать в клуб мужчин».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   592 / 857
сегодня в 14:10
Даёшь Эвра в тренеры МЮ!
LMI
LMI
   841 / 857
сегодня в 11:50
Правильно сказал, хотя тогда мне было обидно за Арсенал. Но по факту - это правда и особенно теперь
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 857
сегодня в 11:32
Перед ним извинились тут сегодня, а он, наоборот, бузит)
galem72
galem72
   399 / 857
сегодня в 11:27
Это не красило его раньше, не красит и сейчас. Выскочек нигде не любят...
marvel777
marvel777
   281 / 857
сегодня в 11:18
зачем-то обменялись гадостями вместе в Пети и ладно при этом в своих бывших клубах было все ок
Abris
Abris
   194 / 857
сегодня в 10:26
Не красиво сказал.
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