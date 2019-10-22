Эвра: «Всегда называл „Арсенал“ детишками»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение «Арсенала» в матче 9-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

Прежде всего, я рад за «Шеффилд». Они заслужили победу. А насчёт «Арсенала» я не удивлён. 10 лет назад я называл их детишками, они ими и остались, это правда. И в моих словах нет никакого неуважения к игрокам.

Они смотрелись симпатично, но клуб не выглядит как команда-победитель. Я не вижу игрока, который был бы лидером в этой команде. Они слабы ментально. Я всегда был рад играть против «Арсенала», потому что знал, что нас ждёт победа.

Даже когда к нам перешёл Робин ван Перси, в первый день я пожал ему руку и сказал: «Добро пожаловать в клуб мужчин».