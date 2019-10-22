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Джака - о словах Эвра: «Полное д****о!»

сегодня, 11:01

Капитан «Арсенала» Гранит Джака прокомментировал слова Патриса Эвра, который назвал игроков лондонского клуба «детишками».

Нужно перестать говорить о психологии и о прочем. Слова Эвра? Некоторые люди слишком много говорят. Я очень уважаю его, он был отличным игроком. Но нужно быть осторожным в своих высказываниях.

Он сам прекрасно знает все ситуации в футболе. Но я говорю сейчас не только об Эвра, но и о других людях, которые несут д****о. Они всё время говорят одно и то же.

Считаю такое поведение бывших игроков странным. Они были в таких же ситуациях, как и мы. Иногда всё складывается хорошо, иногда — не очень.

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JuveSuperRonKrassavva
JuveSuperRonKrassavva
сегодня в 19:27
Арсенал после ухода Венгера испытывает теже самые критические дни (месяца/годы) как и МЮ после САФ.
Drossel
Drossel
сегодня в 17:23
играешь ты как д****мо ржака.
aNOOBis
aNOOBis
   169 / 857
сегодня в 15:02
Сегодня, кстати, ДЕДу 70 лет!
Арсен, Унаи всё пустил по ветру, с днем рождения
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   138 / 857
сегодня в 14:35
Джака прав. Что это 4егр манк себе позволяет?!)
lefte
lefte ответил Inside91
   568 / 857
сегодня в 14:01
Скомина ещё ван диджикея в важном матче с Наполи не удалил, когда тот Мертенсу чуть ногу не сломал. Чисто ручной судья Ливерпульля
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Inside91
   116 / 857
сегодня в 12:51
Не менее интересная тема , это сумма , которую отстегнули Скомине за столь удачное судейство в финале ЛЧ и как готовятся мерсисайдцы с юбилею 30 лет без нац-чемпионства?
30 лет Ливерпуль собирается отпраздновать победой в АПЛ, а Ман Ю эту дату скорее всего отпразднует не попаданием вообще в зону еврокубков.
Вам виднее сколько стоит судьи, не зря же почти каждый тур бьете пенальти.
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   12 / 857
сегодня в 12:42
Назови их футболистами, которые уничтожали коней 6:0...
Inside91
Inside91 ответил Kirill Erokhin
   712 / 857
сегодня в 12:40
Интересно, что думает Эвра о 14 месте Ман Юнайтед? Надо было чтобы Джейми Каррагер у него это спросил вчера на Скай Спортс, где они оба были экспертами.
Не менее интересная тема , это сумма , которую отстегнули Скомине за столь удачное судейство в финале ЛЧ и как готовятся мерсисайдцы с юбилею 30 лет без нац-чемпионства?
juvenale
juvenale
   15 / 857
сегодня в 12:21
Ну Эвра прав...мужики в Арсенале играли в 2000-х вроде Виеры и Анри,а потом вечно молодые подающие надежды
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   116 / 857
сегодня в 12:15
Интересно, что думает Эвра о 14 месте Ман Юнайтед? Надо было чтобы Джейми Каррагер у него это спросил вчера на Скай Спортс, где они оба были экспертами.
Знатог
Знатог
   198 / 857
сегодня в 11:51
которые несут д****о? хм...., которые несут добро?
L.F.C.
L.F.C.
   49 / 857
сегодня в 11:48
А вообще он прав. Чет экс манки разговорились. Бомбят из-за резалтов своего кабинета.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   486 / 857
сегодня в 11:28
Ржака лучше б попробовал в футбол поиграть аххах
Чингачгук
Чингачгук
   84 / 857
сегодня в 11:22
Правильно сказал.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   301 / 857
сегодня в 11:10
Разве д....о не литературное слово?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 857
сегодня в 11:07
Кстати, это же мнение фанатов "Арсенала" о Джаке)) И об Эмери.
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 11:03
А как назвать старпёров спартака? Они говорят о своих ещё хуже.
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