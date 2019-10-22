Джака - о словах Эвра: «Полное д****о!»

Капитан «Арсенала» прокомментировал слова , который назвал игроков лондонского клуба «детишками».

Нужно перестать говорить о психологии и о прочем. Слова Эвра? Некоторые люди слишком много говорят. Я очень уважаю его, он был отличным игроком. Но нужно быть осторожным в своих высказываниях.

Он сам прекрасно знает все ситуации в футболе. Но я говорю сейчас не только об Эвра, но и о других людях, которые несут д****о. Они всё время говорят одно и то же.

Считаю такое поведение бывших игроков странным. Они были в таких же ситуациях, как и мы. Иногда всё складывается хорошо, иногда — не очень.