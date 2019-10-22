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Белица: «Осознаем силу „Шахтера“, но верим и в свою силу»

сегодня, 13:28
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч идет

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Белица поделился мнением перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера». 

Мы понимаем, насколько хорошо развивается украинский футбол. «Шахтер» каждый год выступает в Лиге чемпионов. Это сильная и талантливая команда. Многие игроки «Шахтера» играют в сборной Украины, есть сильные бразильцы. Мы осознаем силу «Шахтера», но верим и в свою силу. Завтра мы ждем хорошей игры.

Мы приехали сюда с заданием победить. Я знаю об удручающей статистике хорватских клубов в Украине, но мы уже разрушали негативную статистику. Осознаем, что будем играть против очень качественной и талантливой команды. Мы верим в себя и верим, что сможем изменить эту статистику в свою пользу.

У «Шахтера» сильное нападение, особенно бразильские игроки, которые непредсказуемы. Если выбирать одного футболиста, то это Тайсон. Он заслуживает нашего пристального внимания. По моему мнению, это самый важный игрок «Шахтера».

Конечно, я анализировал игру соперника, но у нас также есть свой узнаваемый стиль, и мы умеем менять свою тактику. И непосредственно перед игрой, и во время поединка. У нас есть чем удивить «Шахтер» завтра.

Также о предстоящем матче высказал мнение наставник «Шахтера» Луиш Каштро.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   109 / 857
сегодня в 15:00
Шахтер победит
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 13:44
Даже нынешний Шахтёр сильнее загребского Динамо.
Eddja
Eddja
   71 / 857
сегодня в 13:34
Был когда-то Шахтер.
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