Белица: «Осознаем силу „Шахтера“, но верим и в свою силу»

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Белица поделился мнением перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

Мы понимаем, насколько хорошо развивается украинский футбол. «Шахтер» каждый год выступает в Лиге чемпионов. Это сильная и талантливая команда. Многие игроки «Шахтера» играют в сборной Украины, есть сильные бразильцы. Мы осознаем силу «Шахтера», но верим и в свою силу. Завтра мы ждем хорошей игры.

Мы приехали сюда с заданием победить. Я знаю об удручающей статистике хорватских клубов в Украине, но мы уже разрушали негативную статистику. Осознаем, что будем играть против очень качественной и талантливой команды. Мы верим в себя и верим, что сможем изменить эту статистику в свою пользу.

У «Шахтера» сильное нападение, особенно бразильские игроки, которые непредсказуемы. Если выбирать одного футболиста, то это Тайсон. Он заслуживает нашего пристального внимания. По моему мнению, это самый важный игрок «Шахтера».

Конечно, я анализировал игру соперника, но у нас также есть свой узнаваемый стиль, и мы умеем менять свою тактику. И непосредственно перед игрой, и во время поединка. У нас есть чем удивить «Шахтер» завтра.