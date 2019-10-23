«Зенит» оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» был оштрафован в размере 140 тысяч рублей по результатам матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1).

Болельщики «Зенита» использовали 2 файера, кроме того, на 43-й минуте фанаты сине-бело-голубых бросили на поле пластиковую бутылку. Также, болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. За скандирования клуб из Петербурга оштрафован на 70 тысяч рублей, за использование пиротехники — на 20 тысяч, еще 50 тысяч штрафа — за бросание болельщиками предметов на поле.