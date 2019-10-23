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«Зенит» оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»

вчера, 20:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» был оштрафован в размере 140 тысяч рублей по результатам матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1).

Болельщики «Зенита» использовали 2 файера, кроме того, на 43-й минуте фанаты сине-бело-голубых бросили на поле пластиковую бутылку. Также, болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. За скандирования клуб из Петербурга оштрафован на 70 тысяч рублей, за использование пиротехники — на 20 тысяч, еще 50 тысяч штрафа — за бросание болельщиками предметов на поле. 

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серый1925
серый1925
   724 / 859
вчера в 22:06
хоть чем то но нас..ть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   24 / 859
вчера в 21:13
По червонцу за петардочку.
EAGinLE
EAGinLE
   80 / 859
вчера в 21:08
За пиротехнику с Зенита можно и побольше брать ... раз в сто .
azures
azures
   40 / 859
вчера в 20:46
Карпин сам напросился.
VIPded
VIPded
   36 / 859
вчера в 20:35
Копеечку последнюю с Газпрома этот злобный РФС так и норовит стянуть...)))
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