Божович и Анюков прибыли на заседание КДК РФС

сегодня, 14:14

Сообщается, что главный тренер «Крыльев Советов» и защитник прибыли на заседание КДК РФС , где будет рассматриваться инцидент, произошедший в концовке матча 13-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, который также был приглашен на сегодняшнее заседание КДК , будет принимать в нем участие по видеосвязи.