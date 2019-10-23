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Божович и Анюков прибыли на заседание КДК РФС

сегодня, 14:14
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Сообщается, что главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович и защитник Александр Анюков прибыли на заседание КДК РФС, где будет рассматриваться инцидент, произошедший в концовке матча 13-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, который также был приглашен на сегодняшнее заседание КДК, будет принимать в нем участие по видеосвязи.

Напомним, что в компенсированное время матча 13-го тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1) на поле случился конфликт, после которого красные карточки получили Федотов, Анюков и Божович. 

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Все комментарии
nautilus163
nautilus163
   628 / 842
сегодня в 16:57
Понять и простить! Обоим удачи!
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 16:03
И там подерутся.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 842
сегодня в 15:07
Перед входом надо выворачивать карманы, чтобы этот КДК на многое не рассчитывал!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   168 / 842
сегодня в 14:55
Граф изрядно повеселил, когда якобы искал вход в подтрибунку в центре поля.
EAGinLE
EAGinLE
   73 / 842
сегодня в 14:16
Удачи Божовичу .
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