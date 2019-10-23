Божович и Анюков прибыли на заседание КДК РФС

Сообщается, что главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович и защитник Александр Анюков прибыли на заседание КДК РФС, где будет рассматриваться инцидент, произошедший в концовке матча 13-го тура РПЛ с «Оренбургом».
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, который также был приглашен на сегодняшнее заседание КДК, будет принимать в нем участие по видеосвязи.
Напомним, что в компенсированное время матча 13-го тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1) на поле случился конфликт, после которого красные карточки получили Федотов, Анюков и Божович.