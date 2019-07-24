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КДК РФС 2 августа рассмотрит инцидент с избиением болельщиков

24 июля 2019, 15:05
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

2 августа КДК РФС рассмотрит инцидент, произошедший с болельщиками «Спартака» после матча с «Ростовом» во втором туре РПЛ.

Ситуация с болельщиками на матче «Ростов» — «Спартак» вчера на заседании КДК не рассматривалась, там обсуждались эпизоды, указанные в рапорте делегата. РФС сейчас проводит свою проверку, вчера президент РФС провел совещание со всеми сторонами. Заседание КДК, на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками «Спартака», состоится 2 августа.

С учетом всех обстоятельств, к клубу возможно применение санкций за неудовлетворительную работу по обеспечению безопасности матча.

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RIR68
RIR68 ответил Бутсы
   69 / 808
вчера в 18:53
Брать пример? Ты в курсе что все кони обкладывали матом казанскую милицию за все эти процедуры? Хотя. Какой ты конь, такой же наверное как и Байкал за Локо, где то на необъятных ...
тебя с бабой, судя по всему, досмотрели с особым пристрастием)))

а страна у нас и правда необъятная!!! не ограничивается одной Тарасовкой!!!
Dominators
Dominators ответил Крутой камерунец
   93 / 808
вчера в 15:17
я что то не помню ваше нытье когда зенит беспределил на вашем поле,это раз,что переходит границы?пенки не было?а если детально разбирать?так вы ещё и не правы будете,тот же офсайд в голе был.желаю вашему клубу вылететь поскорее и соперничать с зенитом 2 за последние места,оттуда и пишите слёзные петиции дюковым и прочим,это мужское занятие.
Ну если по поводу судейства ,то даже Егоров признал ,что был пенальти в ваши ворота на Чистякове и не удалили Бакаева . Не желай зла другому , у самого будет горе .Так что и вам не хворать ,и не пиши мне больше свою ахинею .
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Dominators
   36 / 808
вчера в 13:47
Ну сравнивать заводскую команду и Всесоюзное общество как то неправильно ,-это во времена СССР . Разное финансирование и задачи . В новейшей истории России Ростов кормился из бюджета области , а в не Лукойле .Опять разные весовые категории по бюджету . То что творят сейчас судьи , пытаясь вытащить Спартак из бездны , переходит все границы .
я что то не помню ваше нытье когда зенит беспределил на вашем поле,это раз,что переходит границы?пенки не было?а если детально разбирать?так вы ещё и не правы будете,тот же офсайд в голе был.желаю вашему клубу вылететь поскорее и соперничать с зенитом 2 за последние места,оттуда и пишите слёзные петиции дюковым и прочим,это мужское занятие.
Dominators
Dominators ответил Крутой камерунец
   93 / 808
вчера в 12:52
давно там не был,мужик?))))ниче,мужик))скоро опять туда вернетесь)))и будете уже оттуда бомжам подпевать,это ведь так по мужски)))))
Ну сравнивать заводскую команду и Всесоюзное общество как то неправильно ,-это во времена СССР . Разное финансирование и задачи . В новейшей истории России Ростов кормился из бюджета области , а в не Лукойле .Опять разные весовые категории по бюджету . То что творят сейчас судьи , пытаясь вытащить Спартак из бездны , переходит все границы .
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил cska1948
   36 / 808
вчера в 08:45
Я тебе отвечу здесь. Если ты сам за справедливость, то почему тебя так бесит, когда разговор заходит о подсвистывании в пользу СпаМа. Тем более что об этом говорит и сам руководитель ДСИ. Ты тут перечислил многих арбитров, а вот про Безбородова, поставившего нам пенальти за нырок Паршивлюка , почему-то "забыл" упомянуть. Так что про "борца" не тебе говорить и не мне слушать.
безбородов)))да он клоун по сравнению с петтаем,который чемпионство вам сделал в 2006)))или лапочкин,который в 2016 вас вытянул на 1 место)) вот где уровень)))
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Dominators
   36 / 808
вчера в 08:44
А Спартак сослать лигой ниже в ФНЛ ..За систематический многолетний подкуп судейского корпуса . Вот это будет Вселенская справедливость .
давно там не был,мужик?))))ниче,мужик))скоро опять туда вернетесь)))и будете уже оттуда бомжам подпевать,это ведь так по мужски)))))
Dominators
Dominators
   93 / 808
вчера в 06:34
Разве нельзя СБ Спартака выявить своих самых одиозных и отмороженных неадекватов ,и запретить им пожизненно посещать футбол в судебном порядке .Не нужно перекладывать свою работу на плечи региональных силовиков . И тогда никто не не будет метелить лежащую хавронью ,хоть в Ростове ,хоть в Туле , хоть в Тамбове ,хоть в Бильбао .а пока СЕ ЛЯ ВИ , что посеяли ,то и жнете ..Есть такой термин Корпоративная солидарность .Накажут жестко силовиков в Ростове , уверен прилетит ответка ,- выхватите еще от других силовиков в другом городе .Мое мнение ,- болел Спартака в Ростов на следующий очный матч приедет на много меньше . А значит меньше головняка у руководства , личного состава и членов семей силовиков Ростова .
Dominators
Dominators ответил морозз
   93 / 808
вчера в 06:05
Клуб Ростов надо наказать жёстко и бескомпромиссно, не умеете наводить порядок без применения насилия, значит будете проводить матчи на других стадионах где это умеют!
Скажи , а как нужно наказать Спартак .
Dominators
Dominators ответил Comdiv
   93 / 808
вчера в 06:01
Нужно наказать ФК Ростов техническим поражением за необеспечение безопасности матча со спартаком. Так будет справедливо.
А Спартак сослать лигой ниже в ФНЛ ..За систематический многолетний подкуп судейского корпуса . Вот это будет Вселенская справедливость .
beefs
beefs
   74 / 808
вчера в 00:39
а победитель кто?
Сп62
Сп62
   208 / 808
24 июля в 22:04
Наказание должен нести только нарушитель закона. Почему должны страдать законопослушные люди. Вот это уже беззаконие, которое необходимо осудить.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил морозз
   31 / 808
24 июля в 21:56
Дед, если бы рассматривали ошибки связанные с ЦСКА, то твой клуб никогда бы не стал чемпионом! Так что осади старый и наслаждайся футболом! Удачи!
Саныч, во первых БУДЬ ЗДРАВ, а во вторых, не будь слеп на судейство Москалёва, Левникова, а то, что Карась прикормлен, даже бритый ёжик знает, А про ошибки в пользу ЦСКА мне не ведомо, может подскажешь где и когда были такие скандалы?
Привет Фердинанду.
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
24 июля в 21:46
Наказывать надо обе стороны.
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
24 июля в 21:43
Ты когда-то верно говорил, что не клуб, не стадион, не целый регион должен нести ответственность за чужие деяния, непосредственный нарушитель - только так можно остановить беспредел. И мы так тоже говорили, а теперь прочитай ещё раз, что ты написал.
морозз
морозз ответил Морозовский
   19 / 808
24 июля в 21:31
Назови стадион, где можно, гладя по головке, успокоить свинью, пришедшую жечь стадион?
А я что то сказал про то что надо гладить?
морозз
морозз ответил Дед за ЦСКА
   19 / 808
24 июля в 21:30
А ещё бы не мешало рассмотреть судейские "ошибки" почему то только в пользу СпаМа.
Дед, если бы рассматривали ошибки связанные с ЦСКА, то твой клуб никогда бы не стал чемпионом! Так что осади старый и наслаждайся футболом!
Удачи!
морозз
морозз ответил cska1948
   19 / 808
24 июля в 21:28
Как я понимаю, повод дали НЕ адекватные болельщики, а пострадает клуб.
Неадекватных хватает везде и не только футболе, но вот для этого и существует в клубе система Стюартов которые и должны всё это регулировать! Конечно легче всего нагнать Спецназ, ОМОН, РОСГВАРДИЮ и перебить всех неадекватов и тех кто с ними рядом, оказавшиеся не в то время и не в том месте! В Англии с этим справились, а мы что неандертальцы?
cska1948
cska1948 ответил Бутсы
   47 / 808
24 июля в 21:15
Модератор, ты можешь адекватно объяснить за что ты скрыл под спойлер мой пост? Где то есть оскорбление? Где то есть провокация? Где то есть что то не по существу? Почему больше половины постов про пупсиков, свинарник, и прочих ты закрываешь глаза, а мой пост, который не содержит ни одно из нарушений правил ты закрыл глаза? Двойные стандарты, как всегда?
Я тебе отвечу здесь. Если ты сам за справедливость, то почему тебя так бесит, когда разговор заходит о подсвистывании в пользу СпаМа. Тем более что об этом говорит и сам руководитель ДСИ. Ты тут перечислил многих арбитров, а вот про Безбородова, поставившего нам пенальти за нырок Паршивлюка , почему-то "забыл" упомянуть. Так что про "борца" не тебе говорить и не мне слушать.
jobss
jobss ответил Бутсы
   420 / 808
24 июля в 21:05
Конечно всегда, прям всегда! Прям аж в 30% постов! Пупсики, свинарник, свиньи - это везде мелькает, не вижу модераторской работы. Зато! Если как то косвенно задеть какого либо коня/бомжа тут же либо бан, либо троллинг. А тем временем посты про свиноту и пупсов закрывать не особо то спешат. Я на этом сайте больше чем ты, Джобсс, не надо мне втирать очки. Всего доброго.
еще раз Вам отвечаю: свиньи - это арго, как и кони и тд, свинарник и все остальные оскорбления команд скрываются, неважно, о какой команде речь
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   31 / 808
24 июля в 21:04
А ещё бы не мешало рассмотреть судейские "ошибки" почему то только в пользу СпаМа.
Бутсы
Бутсы ответил jobss
   54 / 808
24 июля в 21:02
добрый вечер, во-первых,"свинарник" и прочие оскорбления команд всегда скрываются, по Вашему комментарию - некорректные высказывания в адрес пользователя, начиная с первого предложения
Конечно всегда, прям всегда! Прям аж в 30% постов! Пупсики, свинарник, свиньи - это везде мелькает, не вижу модераторской работы. Зато! Если как то косвенно задеть какого либо коня/бомжа тут же либо бан, либо троллинг. А тем временем посты про свиноту и пупсов закрывать не особо то спешат. Я на этом сайте больше чем ты, Джобсс, не надо мне втирать очки. Всего доброго.
jobss
jobss ответил Бутсы
   420 / 808
24 июля в 20:58
Модератор, ты можешь адекватно объяснить за что ты скрыл под спойлер мой пост? Где то есть оскорбление? Где то есть провокация? Где то есть что то не по существу? Почему больше половины постов про пупсиков, свинарник, и прочих ты закрываешь глаза, а мой пост, который не содержит ни одно из нарушений правил ты закрыл глаза? Двойные стандарты, как всегда?
добрый вечер, во-первых,"свинарник" и прочие оскорбления команд всегда скрываются, по Вашему комментарию - некорректные высказывания в адрес пользователя, начиная с первого предложения
Бутсы
Бутсы ответил RIR68
   54 / 808
24 июля в 20:56
Ростовским нужно брать пример с Казанских при досмотре спартачья перед матчем!!!
Брать пример? Ты в курсе что все кони обкладывали матом казанскую милицию за все эти процедуры? Хотя. Какой ты конь, такой же наверное как и Байкал за Локо, где то на необъятных ...
Бутсы
Бутсы
   54 / 808
24 июля в 20:52
Модератор, ты можешь адекватно объяснить за что ты скрыл под спойлер мой пост? Где то есть оскорбление? Где то есть провокация? Где то есть что то не по существу? Почему больше половины постов про пупсиков, свинарник, и прочих ты закрываешь глаза, а мой пост, который не содержит ни одно из нарушений правил ты закрыл глаза? Двойные стандарты, как всегда?
Бутсы
Бутсы ответил cska1948
   54 / 808
24 июля в 20:46
А СпаМу засчитать техническое поражение за подсвистывание в их пользу Левникова. В итоге "боевая" ничья.
    RIR68
    RIR68
       69 / 808
    24 июля в 20:43
    Ростовским нужно брать пример с Казанских при досмотре спартачья перед матчем!!!
    cska1948
    cska1948 ответил Comdiv
       47 / 808
    24 июля в 20:29
    Нужно наказать ФК Ростов техническим поражением за необеспечение безопасности матча со спартаком. Так будет справедливо.
    А СпаМу засчитать техническое поражение за подсвистывание в их пользу Левникова. В итоге "боевая" ничья.
    cska1948
    cska1948 ответил морозз
       47 / 808
    24 июля в 20:27
    Не надо давать для этого повода и всё будет хорошо!
    Как я понимаю, повод дали НЕ адекватные болельщики, а пострадает клуб.
    minai
    minai
       135 / 808
    24 июля в 20:25
    А толку !
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       113 / 808
    24 июля в 20:18
    ФК Ростов не совсем при делах. Просто пора прекращать приглашать ОМОН на футбол. На Юге это очень популярно. Из-за них на фанатку на матчах с Кубанью я попадал только минуте к 20-й первого тайма.
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