КДК РФС 2 августа рассмотрит инцидент с избиением болельщиков

2 августа КДК РФС рассмотрит инцидент, произошедший с болельщиками «Спартака» после матча с «Ростовом» во втором туре РПЛ .

Ситуация с болельщиками на матче «Ростов» — «Спартак» вчера на заседании КДК не рассматривалась, там обсуждались эпизоды, указанные в рапорте делегата. РФС сейчас проводит свою проверку, вчера президент РФС провел совещание со всеми сторонами. Заседание КДК , на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками «Спартака», состоится 2 августа.

С учетом всех обстоятельств, к клубу возможно применение санкций за неудовлетворительную работу по обеспечению безопасности матча.