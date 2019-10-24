ГлавнаяНовости

Лукас Сантос: «В Бразилии больше расизма, чем в России»

сегодня, 09:24

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о проблемах расизма в футболе.

Сталкивался с расизмом? В Бразилии — да, в России — нет. Может, конечно, потому что я ничего не понимаю по-русски. Но ко мне вообще все относятся дружелюбно. Хотя на родине мне говорили, что многие фанаты здесь — расисты. Я такого не заметил: просто хочу играть в футбол и сосредоточиться на том, что происходит на поле.

Как ни странно, у нас в Бразилии расизма очень много. К сожалению, многие люди нетерпимы к другим культурам. От болельщиков соперника часто слышал оскорбления… У нас в стране с каждым годом все больше борются с расизмом. Но влияния таких людей, как спортсмены или артисты, недостаточно. Необходим кто-то по-настоящему авторитетный в обществе говорил об этом — политики, например.

Недавно бывший тренер молодежки ЦСКА раскритиковал Лукаса Сантоса.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сантос рассказал о совете, который ему дал Силва в сборной Бразилии
Сегодня, 10:03 Комментарии4
Лукас Сантос: «Очень горд, что вырос именно в фавелах»
Сегодня, 10:01 Комментарии3
Лукас Сантос: «Ганчаренко для меня как второй отец»
Сегодня, 09:46 Комментарии7
Мариу: «Мы не набрали три очка, но движемся дальше»
Вчера, 13:14 Комментарии5
Кристоффер Олссон: «Себальос потребовал, чтобы я не вел себя как Месси»
16 октября Комментарии4
Стройся, легионеры! Как проявили себя посланники РПЛ в сборных?
16 октябряАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Любимец
Любимец ответил Lazurny
   281 / 865
сегодня в 16:05
Что же за расизм в Бразилии, если там одни черные?
Да ладно все,) Там Луисы Адриано и Малкомы в слугах у Марио Фернадесов и Гильерм ходят,)
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   81 / 865
сегодня в 11:04
надо называть вещи своими именами нигер он не только и в африке нигер а в других странах он тем более нигер
d_fincher
d_fincher
   23 / 865
сегодня в 11:04
Фанаты ЦСКА, видимо, переобулись - еще недавно называли футболистов Спартака зулусами. Вместе с зенитчиками. Лука не знает, о чем говорит.
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 10:33
Расизм есть даже в Африке, более светлые зулусы обращаются к более чёрным тоже словом негр.
Гавроша
Гавроша
   73 / 865
сегодня в 10:31
Как надоели эти негры со своим фашизмом.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Alex12357
   242 / 865
сегодня в 10:26
Запомните одно Авторы статеек,гражданин никогда не будет хаить страну где вырос и живут его родственники,так что не пускайте пыль в глаза!
Да ладно? Я с России - страна овно)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   682 / 865
сегодня в 10:09
Господи , у нас разве расизм ? Баловство одно ! Либо банан на поле бросить ,либо по обезьяньи поугукать ,и весь расизм ! ВСЁ ! Фильмов американских насмотрелись и давааай в ку-клукс-клан играть ! Ржач один ! )))))))
Lazurny
Lazurny
   33 / 865
сегодня в 10:03
Что же за расизм в Бразилии, если там одни черные?
LOpp
LOpp
   52 / 865
сегодня в 09:48
Это он ещё в Питере не был.
Alex12357
Alex12357
   414 / 865
сегодня в 09:33
Запомните одно Авторы статеек,гражданин никогда не будет хаить страну где вырос и живут его родственники,так что не пускайте пыль в глаза!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100