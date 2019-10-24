Лукас Сантос: «В Бразилии больше расизма, чем в России»

Полузащитник ЦСКА рассказал о проблемах расизма в футболе.

Сталкивался с расизмом? В Бразилии — да, в России — нет. Может, конечно, потому что я ничего не понимаю по-русски. Но ко мне вообще все относятся дружелюбно. Хотя на родине мне говорили, что многие фанаты здесь — расисты. Я такого не заметил: просто хочу играть в футбол и сосредоточиться на том, что происходит на поле.

Как ни странно, у нас в Бразилии расизма очень много. К сожалению, многие люди нетерпимы к другим культурам. От болельщиков соперника часто слышал оскорбления… У нас в стране с каждым годом все больше борются с расизмом. Но влияния таких людей, как спортсмены или артисты, недостаточно. Необходим кто-то по-настоящему авторитетный в обществе говорил об этом — политики, например.