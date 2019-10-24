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Сантос рассказал о совете, который ему дал Силва в сборной Бразилии

сегодня, 10:03

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о совете, который получил от капитана сборной Бразилии и игрока ПСЖ Тиаго Силвы после первого вызова в национальную команду.

Каземиро, Фернандиньо и Тиаго Силва со мной общались больше других. Наш капитан сказал: «Чтобы тебя продолжали вызывать, нужно прилежно работать. Пора заматереть, а для этого необходимо играть на самом высоком уровне. Цепляйся за любую возможность, которую предоставляет тебе Бог. Главное — закрепиться».

Ранее Лукас Сантос сравнил главного тренера армейцев Виктора Ганчаренко и наставника сборной Бразилии Тите.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
   414 / 865
сегодня в 12:47
Ты внимательно слушай слова друзей-необходимо играть на самом высоком уровне.
SHMEL
SHMEL
   44 / 865
сегодня в 12:17
На мой взгляд Лукас не выходит чаще на поле по сугубо финансовым,внутриклубным причинам.Он в аренде до зимы,а наши,насколько я знаю,твёрдо его решили выкупить.У Бразильцев в пунктике где красуется цена выкупа циферка в 5 млн евро,а на трансмаркете он стоит если мне не изменяет память трёшку.Если его выпускать сейчас чаще,то парень может проявить себя во всей красе,потому как действительно талантлив.Вот наши и пытаются его придержать,чтобы в нужный момент были аргументы для сбивания цены.А вот когда он станет полностью нашим,а не арендным,тогда и будет твёрдым игроком основы.
Вот такая сложная теория на мой СУГУБО ЛИЧНЫЙ взгляд.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   81 / 865
сегодня в 10:37
одно вью на 100 новостей разбили дабы заполнить брешь и пустоту
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 10:18
А Михайлович не может найти ему место в команде.
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