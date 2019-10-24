Сантос рассказал о совете, который ему дал Силва в сборной Бразилии

Полузащитник ЦСКА рассказал о совете, который получил от капитана сборной Бразилии и игрока ПСЖ Тиаго Силвы после первого вызова в национальную команду.

Каземиро, Фернандиньо и Тиаго Силва со мной общались больше других. Наш капитан сказал: «Чтобы тебя продолжали вызывать, нужно прилежно работать. Пора заматереть, а для этого необходимо играть на самом высоком уровне. Цепляйся за любую возможность, которую предоставляет тебе Бог. Главное — закрепиться».