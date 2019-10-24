ГлавнаяНовости

Лаутаро Мартинес раскритиковал Спаллетти

вчера, 17:25

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес выступил с критикой в адрес бывшего наставника «нерадзурри» Лучано Спаллетти за малое количество игрового времени в прошлом сезоне:

Я всегда работаю для того, чтобы стать лучше, и делаю это вместе с «Интером». Я следую установкам тренера, стараюсь поддерживать хорошие отношения с партнёрами по команде.

Счастлив, что получаю так много игрового времени, чего не было в прошлом сезоне. Тогда я выходил в концовках встреч, и мне не хватало времени показать свои лучшие качества.

Ранее сообщалось, что Мартинес готов продлить контракт с «Интером». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мерсон: «Рэмзи ушёл в „Ювентус“ из-за Озила»
Вчера, 22:25 Комментарии6
Макгрегор назвал лучшего футболиста в истории
Вчера, 21:29 Комментарии12
Ван-Биссака: «Я освоился в „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 21:18 Комментарии2
Игроки «Реала» не хотят видеть Моуриньо в команде
Вчера, 21:13 Комментарии11
Дрогба выделил Садио Мане, как главного претендента на «Золотой мяч»
Вчера, 20:38 Комментарии2
Диуф: «Мбаппе стоит уйти из ПСЖ, если он хочет завоевать „Золотой мяч“»
Вчера, 19:44 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Жека10
Жека10
   279 / 883
вчера в 17:32
удачи тебе Лоутаро,а мы то как рады что ты продлил свой контракт с Интером
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 883
вчера в 17:30
Лол, а Икарди руководство выгнало из-за того же самого конфликта со Спалетти, который в итоге перерос в конфликт с клубом.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
   793 / 883
вчера в 17:28
удачи тебе и далее в Интере , Лоутаро !
cska plus
cska plus
   6 / 883
вчера в 17:27
Спагетти такой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100