Лаутаро Мартинес раскритиковал Спаллетти

Нападающий «Интера» выступил с критикой в адрес бывшего наставника «нерадзурри» за малое количество игрового времени в прошлом сезоне:

Я всегда работаю для того, чтобы стать лучше, и делаю это вместе с «Интером». Я следую установкам тренера, стараюсь поддерживать хорошие отношения с партнёрами по команде.

Счастлив, что получаю так много игрового времени, чего не было в прошлом сезоне. Тогда я выходил в концовках встреч, и мне не хватало времени показать свои лучшие качества.