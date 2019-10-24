Лаутаро Мартинес раскритиковал Спаллетти

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес выступил с критикой в адрес бывшего наставника «нерадзурри» Лучано Спаллетти за малое количество игрового времени в прошлом сезоне:
Я всегда работаю для того, чтобы стать лучше, и делаю это вместе с «Интером». Я следую установкам тренера, стараюсь поддерживать хорошие отношения с партнёрами по команде.
Счастлив, что получаю так много игрового времени, чего не было в прошлом сезоне. Тогда я выходил в концовках встреч, и мне не хватало времени показать свои лучшие качества.
Ранее сообщалось, что Мартинес готов продлить контракт с «Интером».