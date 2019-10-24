Диуф: «Мбаппе стоит уйти из ПСЖ, если он хочет завоевать „Золотой мяч“»

Экс-игрок «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуф выразил мнение о том, что форварду ПСЖ Килиану Мбаппе стоит сменить клуб, чтобы претендовать на выигрыш «Золотого мяча».
Я считаю, что у Садио Мане год был лучше, чем у Килиана Мбаппе. Он больше заслужил «Золотой мяч» и с личной, и с коллективной точки зрения.
Нельзя сравнивать Лигу 1 и АПЛ. Я считаю, что в тройке должны быть Месси, ван Дейк и Мане. Здесь важен уровень лиг, в которых они выступают.
Нужно уезжать из Франции, если хочешь завоевать «Золотой мяч». Единственный футболист, выигравший «Золотой мяч», выступая в Лиге 1 — это Жан-Пьер Папен. А играл он за «Марсель», который доходил до финала Кубка европейских чемпионов (в сезоне-1990-91). Можно проиграть в финале и завоевать «Золотой мяч», но не при вылете на стадии 1/8 финала.
Отметим, что недавно стали известны все претенденты на «Золотой мяч-2019».
Посмотри на его цифры, даже Месси и Роналду не показывали такую результативность в его возрасте. Он чем то напоминает Рональдо)
Главное, чтобы травмы обошли его стороной
Посмотри на его цифры, даже Месси и Роналду не показывали такую результативность в его возрасте. Он чем то напоминает Рональдо)
Главное, чтобы травмы обошли его стороной
Мбаппе и без отъезда из Парижа возьмёт "Золотой мяч"......
Если конечно её вручают за хорошую игру....а не за евротитулы....
Мбаппе и без отъезда из Парижа возьмёт "Золотой мяч"......
Если конечно её вручают за хорошую игру....а не за евротитулы....
Но проблема в том, что он сам захочет уйти.. если не через год, то через два. Так что предъявы к Мбаппе должны быть в первую очередь
Но проблема в том, что он сам захочет уйти.. если не через год, то через два. Так что предъявы к Мбаппе должны быть в первую очередь
Не всем хочется смотреть ельклассико, как фильм про море, аж тошнит уже от одного и того же.
Дайте людям насладиться игрой Мбаппе во Франции. В Париже. В его родном городе. Тьфу...
Не всем хочется смотреть ельклассико, как фильм про море, аж тошнит уже от одного и того же.
Дайте людям насладиться игрой Мбаппе во Франции. В Париже. В его родном городе. Тьфу...
Ну, в этом году ПСЖ пока что набрал ход, клуб хорошо усилился, приобрел топчика Икарди в нападение. Может, он и сможет что-то показать в плей-офф, а потом Диуф уже сможет выступить))
Ну, в этом году ПСЖ пока что набрал ход, клуб хорошо усилился, приобрел топчика Икарди в нападение. Может, он и сможет что-то показать в плей-офф, а потом Диуф уже сможет выступить))