ГлавнаяНовости

Диуф: «Мбаппе стоит уйти из ПСЖ, если он хочет завоевать „Золотой мяч“»

вчера, 19:44

Экс-игрок «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуф выразил мнение о том, что форварду ПСЖ Килиану Мбаппе стоит сменить клуб, чтобы претендовать на выигрыш «Золотого мяча».

Я считаю, что у Садио Мане год был лучше, чем у Килиана Мбаппе. Он больше заслужил «Золотой мяч» и с личной, и с коллективной точки зрения.

Нельзя сравнивать Лигу 1 и АПЛ. Я считаю, что в тройке должны быть Месси, ван Дейк и Мане. Здесь важен уровень  лиг, в которых они выступают.

Нужно уезжать из Франции, если хочешь завоевать «Золотой мяч». Единственный футболист, выигравший «Золотой мяч», выступая в Лиге 1 — это Жан-Пьер Папен. А играл он за «Марсель», который доходил до финала Кубка европейских чемпионов (в сезоне-1990-91). Можно проиграть в финале и завоевать «Золотой мяч», но не при вылете на стадии 1/8 финала.

Отметим, что недавно стали известны все претенденты на «Золотой мяч-2019».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мерсон: «Рэмзи ушёл в „Ювентус“ из-за Озила»
Вчера, 22:25 Комментарии6
Макгрегор назвал лучшего футболиста в истории
Вчера, 21:29 Комментарии12
Ван-Биссака: «Я освоился в „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 21:18 Комментарии2
Игроки «Реала» не хотят видеть Моуриньо в команде
Вчера, 21:13 Комментарии11
Дрогба выделил Садио Мане, как главного претендента на «Золотой мяч»
Вчера, 20:38 Комментарии2
Спортивный директор «Боруссии Д» опроверг слухи об интересе к Моуриньо
Вчера, 19:22 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   170 / 883
вчера в 23:07
Если есть спортивные амбиции уйдет. Если бабки - останется. Хотя на бабки думаю, его не обидит любой клуб.
Agamaga
Agamaga ответил Летучий-Голландец.
   156 / 883
вчера в 21:42
Не совсем с тобой согласен, но время покажет в кого он вырастет)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Agamaga
   75 / 883
вчера в 20:34
Помешать ему может только.. он сам)
Посмотри на его цифры, даже Месси и Роналду не показывали такую результативность в его возрасте. Он чем то напоминает Рональдо)
Главное, чтобы травмы обошли его стороной
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 883
вчера в 20:34
Если приз привязан к определённым чемпионатам и к клубным успехам исключительно в ЛЧ ...а не к классной игре футболиста - то в топку такой приз....

Мбаппе и без отъезда из Парижа возьмёт "Золотой мяч"......
Если конечно её вручают за хорошую игру....а не за евротитулы....
Agamaga
Agamaga ответил Летучий-Голландец.
   156 / 883
вчера в 20:32
И зачем вообще уходить? Ему всё равно не светит золотой мяч)
Agamaga
Agamaga
   156 / 883
вчера в 20:31
Если Это'О, Анри не получили ЗМ, то у Мбаппе тоже не вижу шансов. Не только играя за ПСЖ.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Nazi
   75 / 883
вчера в 20:30
Никто и не мешает ему играть в Париже)
Но проблема в том, что он сам захочет уйти.. если не через год, то через два. Так что предъявы к Мбаппе должны быть в первую очередь
Nazi
Nazi
   391 / 883
вчера в 20:06
Как задолбали все эти советчики, дайте человеку поиграть за клуб родного города, или только олбанному лейси можно играть за один клуб вечно?

Не всем хочется смотреть ельклассико, как фильм про море, аж тошнит уже от одного и того же.

Дайте людям насладиться игрой Мбаппе во Франции. В Париже. В его родном городе. Тьфу...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   182 / 883
вчера в 20:05
Мбаппе парижанин и если ему суждено взять ЗМ, красиво и сильно будет сделать это в ПСЖ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 883
вчера в 19:50
Это тот легендарный Диуф, который хейтер Джеррарда и время от времени все выступает, рассказывая, как тот переоценен?))

Ну, в этом году ПСЖ пока что набрал ход, клуб хорошо усилился, приобрел топчика Икарди в нападение. Может, он и сможет что-то показать в плей-офф, а потом Диуф уже сможет выступить))
cska plus
cska plus
   6 / 883
вчера в 19:46
Причём тут золотой мяч, негритёнку надо уходить из псж если он хочет иметь хорошую карьеру.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100