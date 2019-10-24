Диуф: «Мбаппе стоит уйти из ПСЖ, если он хочет завоевать „Золотой мяч“»

Экс-игрок «Ливерпуля» выразил мнение о том, что форварду ПСЖ стоит сменить клуб, чтобы претендовать на выигрыш «Золотого мяча».

Я считаю, что у Садио Мане год был лучше, чем у Килиана Мбаппе. Он больше заслужил «Золотой мяч» и с личной, и с коллективной точки зрения.

Нельзя сравнивать Лигу 1 и АПЛ . Я считаю, что в тройке должны быть Месси, ван Дейк и Мане. Здесь важен уровень лиг, в которых они выступают.

Нужно уезжать из Франции, если хочешь завоевать «Золотой мяч». Единственный футболист, выигравший «Золотой мяч», выступая в Лиге 1 — это Жан-Пьер Папен. А играл он за «Марсель», который доходил до финала Кубка европейских чемпионов (в сезоне-1990-91). Можно проиграть в финале и завоевать «Золотой мяч», но не при вылете на стадии 1/8 финала.