ГлавнаяНовости

Бонуччи: «Де Лигт станет лучшим защитником в мире»

вчера, 16:45

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в интервью Tuttosport поделился мнением о своем товарище по команде Матийсу де Лигту

Судьба де Лигта уже определена. Сейчас ему непросто, как и всем нам поначалу, но его нужно оставить в покое. У него есть все качества, чтобы стать одним из лучших защитников мира, если не лучшим. Он допускал ошибки, как и я, как и все остальные. Это неизбежно. Футболка «Ювентуса» добавляет давления, а он выступает за «Юве» в 20 лет и играет в зонную защиту после того, как всю жизнь играл «персоналку». Это лишь вопрос времени. Даже с «Локомотивом» он сыграл очень хорошо. Он тоже человек. Но он сможет стать лучшим защитником мира, когда наберется опыта.

Ранее мы сообщали, что де Лигт в списке претендентов на «Золотой мяч»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мерсон: «Рэмзи ушёл в „Ювентус“ из-за Озила»
Вчера, 22:25 Комментарии6
Макгрегор назвал лучшего футболиста в истории
Вчера, 21:29 Комментарии12
Ван-Биссака: «Я освоился в „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 21:18 Комментарии2
Игроки «Реала» не хотят видеть Моуриньо в команде
Вчера, 21:13 Комментарии11
Дрогба выделил Садио Мане, как главного претендента на «Золотой мяч»
Вчера, 20:38 Комментарии2
Диуф: «Мбаппе стоит уйти из ПСЖ, если он хочет завоевать „Золотой мяч“»
Вчера, 19:44 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   96 / 883
вчера в 22:46
А может нет! Не надо было в Юве в таком раннем возрасте идти!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   3 / 883
вчера в 22:09
Несомненно, если только задержится в Ювентусе
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
   135 / 883
вчера в 19:15
Поэтому Ювентус его и купил.
violent
violent
   708 / 883
вчера в 19:05
или в стране
Don trambon
Don trambon
   174 / 883
вчера в 18:43
вот так и об*76ись на 80 млн гыгыгы.
Ozabot
Ozabot
   731 / 883
вчера в 18:37
20 лет, карьера только начинается. Но может и морально «сломаться», тогда так и останется «парнем с потенциалом» не всю жизнь.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   182 / 883
вчера в 18:02
Сможет, если не растолстеет..
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 883
вчера в 17:46
А может и не станет.
Чингачгук
Чингачгук
   77 / 883
вчера в 17:41
Пока не похоже на это.
dimagas2
dimagas2 ответил shur
   84 / 883
вчера в 17:33
...как то и не приметил я его на поле,старею?!
Может игру другую смотрел?)))
Ruslik1982
Ruslik1982
   81 / 883
вчера в 17:32
Де Лигт уже отработанный материал. Набивают цену перед продажей, надеются хоть половину вернуть.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   70 / 883
вчера в 17:31
Если Миранчук качнул его, то он не когда не будет топом как Ван дейк.
shur
shur
   476 / 883
вчера в 17:28
...как то и не приметил я его на поле,старею?!
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 883
вчера в 17:15
Если уж его Миранчук прошел....
cska plus
cska plus
   6 / 883
вчера в 17:15
Поживём увидим.
Объективное мнение
Объективное мнение
   112 / 883
вчера в 17:11
Молодцы
Василий 50
Василий 50
   375 / 883
вчера в 17:01
Не в "Ювентусе".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100