Бонуччи: «Де Лигт станет лучшим защитником в мире»

Защитник «Ювентуса» в интервью Tuttosport поделился мнением о своем товарище по команде .

Судьба де Лигта уже определена. Сейчас ему непросто, как и всем нам поначалу, но его нужно оставить в покое. У него есть все качества, чтобы стать одним из лучших защитников мира, если не лучшим. Он допускал ошибки, как и я, как и все остальные. Это неизбежно. Футболка «Ювентуса» добавляет давления, а он выступает за «Юве» в 20 лет и играет в зонную защиту после того, как всю жизнь играл «персоналку». Это лишь вопрос времени. Даже с «Локомотивом» он сыграл очень хорошо. Он тоже человек. Но он сможет стать лучшим защитником мира, когда наберется опыта.