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Чалов: «Футбол нас наказал»

вчера, 23:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем».

Думаю, это один из самых невезучих матчей, потому что имели очень много моментов. Нужно их реализовывать. Поэтому футбол нас наказал и мы пропустили гол. И первый, и второй тайм мы в целом контролировали, но не забиваешь ты — забивают тебе.

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Все комментарии
nubom
nubom
   30 / 883
сегодня в 00:25
Рассуждения разочаровавшегося юноши, наказанного футболом.
Союзник противников
Союзник противников
   15 / 883
сегодня в 00:12
Ты так и не понял,в какой вы опе...Два ближайших матча в РПЛ тебя должны убедить в этом. Возможно это Гинера отрезвит.
Остапчук 67
Остапчук 67
   222 / 883
сегодня в 00:11
Хоть бы в свои ворота уже забил.
drug01
drug01
   109 / 883
сегодня в 00:09
Надо рублем наказывать!
Василий 50
Василий 50
   375 / 883
сегодня в 00:05
Не забиваешь ты...
d_fincher
d_fincher
   25 / 883
вчера в 23:59
ЦСКА не привыкать - найдут оправдание и третьему поражению тоже, третьему подряд. Сплотятся для четвертого.
Footbolista
Footbolista
   5 / 883
вчера в 23:53
Ихорь вас наказал...
DXTK
DXTK
   188 / 883
вчера в 23:46
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