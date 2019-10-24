Чалов: «Футбол нас наказал»

Форвард ЦСКА прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем».

Думаю, это один из самых невезучих матчей, потому что имели очень много моментов. Нужно их реализовывать. Поэтому футбол нас наказал и мы пропустили гол. И первый, и второй тайм мы в целом контролировали, но не забиваешь ты — забивают тебе.