Чалов: «Футбол нас наказал»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем».
Думаю, это один из самых невезучих матчей, потому что имели очень много моментов. Нужно их реализовывать. Поэтому футбол нас наказал и мы пропустили гол. И первый, и второй тайм мы в целом контролировали, но не забиваешь ты — забивают тебе.
🔴🔵 Нападающий @pfc_cska Федор Чалов: «Один из самых невезучих матчей, имели очень много моментов».#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/pkyKDQpibt— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 октября 2019 г.