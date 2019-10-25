Родриго - в заявке сборной Бразилии на матчи с Аргентиной и Южной Кореей

Тренерский штаб сборной Бразилии объявил состав на товарищеские матчи с национальными командами Аргентины (11 ноября) и Южной Кореи (19 ноября). В заявку попал 18-летний талант Родриго, выступающий за «Реал».
Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Даниэль Фузато («Рома»);
Защитники: Тиаго Силва (ПСЖ), Маркиньос (ПСЖ), Эдер Милитао («Реал»), Фелипе («Атлетико»), Данило («Ювентус»), Эмерсон («Бетис»), Алекс Сандро («Ювентус»), Ренан Лоди («Атлетико»);
Полузащитники: Артур («Барселона»), Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лукас Пакета («Милан»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Филиппе Коутиньо («Бавария»);
Нападающие: Давид Нерес («Аякс»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон»), Родриго («Реал»), Виллиан («Челси»).
В своем прошлом товарищеском матче бразильцы сыграли вничью с Нигерией.