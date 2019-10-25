Яремчук: «Ничья с „Вольфсбургом“ подобна победе»

Украинский нападающий бельгийского «Гента» прокомментировал ничью в матче против «Вольфсбурга» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Фантастические ощущения. Мы уступали по ходу встречи, но не теряли надежды.

Честно говоря, эта ничья подобна победе, потому что добыта на последних секундах. Мы добились хорошего результата, но «Гент» может дать своим болельщикам еще больше позитива. Наша цель — плей-офф Лиги Европы, и мы сделали к ней еще один шаг. Если мы не проиграем в Германии «Вольфсбургу», то приблизимся к своей мечте.