ГлавнаяНовости

Яремчук: «Ничья с „Вольфсбургом“ подобна победе»

сегодня, 20:22
ГентЛоготип футбольный клуб Гент2 : 2Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

Украинский нападающий бельгийского «Гента» Роман Яремчук прокомментировал ничью в матче против «Вольфсбурга» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Фантастические ощущения. Мы уступали по ходу встречи, но не теряли надежды.

Честно говоря, эта ничья подобна победе, потому что добыта на последних секундах. Мы добились хорошего результата, но «Гент» может дать своим болельщикам еще больше позитива. Наша цель — плей-офф Лиги Европы, и мы сделали к ней еще один шаг. Если мы не проиграем в Германии «Вольфсбургу», то приблизимся к своей мечте.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Cоперницы закрыли от телекамер футболистку, у которой слетел хиджаб
Сегодня, 19:55 ВидеоКомментарии10
Сульшер: «Надеюсь, что мы справимся с „Норвичем“»
Сегодня, 16:59 Комментарии2
Сёмин: «„Локо“ сыграл с „Ювентусом“ дисциплинированно, согласно плану»
Сегодня, 14:14 Комментарии12
Влашич прокомментировал поражение ЦСКА от «Ференцвароша»
Сегодня, 13:58 Комментарии57
Чалов: «Футбол нас наказал»
Вчера, 23:39 ВидеоКомментарии65
ЦСКА: уже не смешно
Вчера, 23:20Сергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии64
Обсудить
Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   170 / 885
сегодня в 21:10
Согласен с Яремчуком
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100