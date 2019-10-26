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Хазенхюттль о 0:9 от «Лестера»: «Беру всю ответственность на себя»

сегодня, 01:39
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон0 : 9Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал сокрушительное домашнее поражение от «Лестера» (0:9) в матче 10-го тура АПЛ.

Сегодняшнее выступление было катастрофой. Я должен принести свои извинения и взять всю ответственность на себя. Я никогда не видел, чтобы команда действовала подобны образом, не было никакой борьбы за что-либо.

Было ужасно смотреть на всё это, и те, кто остался досматривать игру, настоящие фанаты этого клуба. «Лестер» был лучше нас в каждом аспекте игры.

Я могу понять, почему болельщики ушли с трибун. Мы должны сделать всё возможное, чтобы реабилитироваться.

Что было сказано в раздевалке после игры? Ничего из того, что я хотел бы сказать на камеру, это должно остаться между нами.

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773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 01:49
Должен не ответственность брать, а чемодан.. и бежать, бежать.
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