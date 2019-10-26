Месси: «Я бы хотел быть чемпионом мира, но как есть, так есть»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в интервью TyC Sports признался, что хотел бы иметь титул чемпиона мира.
Я бы хотел быть чемпионом мира. Но не думаю, что стал бы что-то менять в своей карьере, чтобы им стать. У меня есть то, что дал мне Бог. Как есть, так есть.
Я не мог и мечтать о том, чего достиг. Я и так получил намного больше, чем мог себе вообразить.
Напомним, недавно Месси стал обладателем шестой «Золотой бутсы» в своей карьере.
Значит Месси выносит Реал, Месси берет ЛЧ, то есть это не Барселона, это все один Месси, выбивает Юнайтед в финалах.
А что же он тогда без Барселоны не вынес Германию, два раза Чили в финалах?
Что же он без Барселоны, только что выиграв золотую бутцу, не вынес всех на Копа Америки2019, а довольствовался одним позорным пенальти за весь турнир и тот левым против Катара, а в конце расплакался как девка и отказался даже выходить на церемонию награждения за 3-е место.
Без Барселоны, с гениальными Хави и Иньестой, без Неймара и Суареса, х.р бы он вынес кого, и его игра в сборной, ярчайший тому пример !
Значит Месси выносит Реал, Месси берет ЛЧ, то есть это не Барселона, это все один Месси, выбивает Юнайтед в финалах.
А что же он тогда без Барселоны не вынес Германию, два раза Чили в финалах?
Что же он без Барселоны, только что выиграв золотую бутцу, не вынес всех на Копа Америки2019, а довольствовался одним позорным пенальти за весь турнир и тот левым против Катара, а в конце расплакался как девка и отказался даже выходить на церемонию награждения за 3-е место.
Без Барселоны, с гениальными Хави и Иньестой, без Неймара и Суареса, х.р бы он вынес кого, и его игра в сборной, ярчайший тому пример !