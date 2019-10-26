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Месси: «Я бы хотел быть чемпионом мира, но как есть, так есть»

сегодня, 02:20

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в интервью TyC Sports признался, что хотел бы иметь титул чемпиона мира.

Я бы хотел быть чемпионом мира. Но не думаю, что стал бы что-то менять в своей карьере, чтобы им стать. У меня есть то, что дал мне Бог. Как есть, так есть. 

Я не мог и мечтать о том, чего достиг. Я и так получил намного больше, чем мог себе вообразить.

Напомним, недавно Месси стал обладателем шестой «Золотой бутсы» в своей карьере.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   8 / 888
сегодня в 05:07
Чувак вообще не парится доволен тем что есть , не то что плаксивая кристина за титулы удавится
Гавроша
Гавроша
   71 / 888
сегодня в 04:42
Чтобы чемпионом мира стать, нужно еще в сильной сборной выступать.
Заратустра
Заратустра ответил NGYRZ
   30 / 888
сегодня в 04:10
Ты постоянно восхищаешься силой Барселоны и поёшь ей дифирамбы. Намного чаще, чем Реалом. Тебе проще признать, что Барса сильнее Реала, даже без Месси, лишь бы унизить последнего. Фанат Реала никогда бы не стал так превозносить заклятого соперника. В этом и отличие фаната клуба от персофана. Для тебя противостояние Месси - Роналду намного важнее, чем Реал - Барса. Это забавно.
NGYRZ
NGYRZ ответил Роналдиньo
   405 / 888
сегодня в 03:52
Педро, Шуррле, Гётце или может быть Матиюди с Жиру лучше Месси, раз все они чемпионы мира? Месси выносит Реал в Ла Лиги, Месси берёт ЛЧ, выбивая Юнайтед в финалах. Его беда лишь в том, что он не кричит на каждом углу - я лучший, как это делает один из португальских производителей нижнего белья. Но мужчина и не должен красоваться, это удел девушки, за мужчину говорят дела.
А то есть вот оно как!

Значит Месси выносит Реал, Месси берет ЛЧ, то есть это не Барселона, это все один Месси, выбивает Юнайтед в финалах.

А что же он тогда без Барселоны не вынес Германию, два раза Чили в финалах?

Что же он без Барселоны, только что выиграв золотую бутцу, не вынес всех на Копа Америки2019, а довольствовался одним позорным пенальти за весь турнир и тот левым против Катара, а в конце расплакался как девка и отказался даже выходить на церемонию награждения за 3-е место.

Без Барселоны, с гениальными Хави и Иньестой, без Неймара и Суареса, х.р бы он вынес кого, и его игра в сборной, ярчайший тому пример !
Роналдиньo
Роналдиньo ответил амурец
   31 / 888
сегодня в 03:10
титул чемпиона мира надо завоевать, это не липовые ЗМ получать
Педро, Шуррле, Гётце или может быть Матиюди с Жиру лучше Месси, раз все они чемпионы мира? Месси выносит Реал в Ла Лиги, Месси берёт ЛЧ, выбивая Юнайтед в финалах. Его беда лишь в том, что он не кричит на каждом углу - я лучший, как это делает один из португальских производителей нижнего белья. Но мужчина и не должен красоваться, это удел девушки, за мужчину говорят дела.
NGYRZ
NGYRZ
   405 / 888
сегодня в 03:08
Чтобы стать ЧМ, тебе надо Барселону взять на турнир, а иначе больше ты не можешь!
амурец
амурец
   144 / 888
сегодня в 02:27
титул чемпиона мира надо завоевать, это не липовые ЗМ получать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 888
сегодня в 02:23
Королем Осасун быть тоже неплохо)
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