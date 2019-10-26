Месси: «Я бы хотел быть чемпионом мира, но как есть, так есть»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины в интервью TyC Sports признался, что хотел бы иметь титул чемпиона мира.

Я бы хотел быть чемпионом мира. Но не думаю, что стал бы что-то менять в своей карьере, чтобы им стать. У меня есть то, что дал мне Бог. Как есть, так есть.

Я не мог и мечтать о том, чего достиг. Я и так получил намного больше, чем мог себе вообразить.