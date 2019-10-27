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Мюллер: «„Баварии“ немного не хватает жёсткости и везения»

сегодня, 08:59
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу в домашнем матче 9-го тура Бундеслиги с «Унионом». 

В нашей игре было много позитивных моментов. Дважды в наши ворота назначался пенальти, но в остальном мы ничего не позволили сопернику. Я думаю, что мы показали довольно хорошую игру, но в данный момент нам немного не хватает жёсткости и везения. Именно потому у нас хромает реализация. У нас была задача выйти на первое место. Мы её достигли. Теперь мы должны работать от матча к матчу и снова обрести стабильность. Думаю, у нас это получится.

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