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Шахов: «Мы умышленно не стали прижиматься к своим воротам»

сегодня, 12:11
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Защитник «Оренбурга» Виталий Шахов рассказал о матче с «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ.

Ничья в гостевом матче с «Краснодаром» неплохой результат для нас. Одно очко мы приобрели. Впрочем, можно было рассчитывать и на большее. После перерыва мы умышленно не стали прижиматься к своим воротам. Во-первых, ни к чему хорошему это не привело бы, во-вторых, нужно было искать шансы для второго гола в ворота «Краснодара». И в принципе такие возможности были. Например, попадание в штангу.

Почему не первый раз удачно играем именно против «Краснодара»? Не думаю, что в этом есть какая-то закономерность. Каждый матч — это отдельная история. Успешная игра складывается из многих факторов: и тренеры хорошо готовят нас, разбирают соперника, и мы настраиваемся. Плюс перед этим матчем очень хотелось вернуть то, что мы недополучили во встрече предыдущего тура, когда явно не заслуживали поражения от «Крыльев».

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