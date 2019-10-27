Матвеев: «Не должны были терять очки в этом матче»

Главный тренер «Краснодара» поделился впечатлениями после ничьей с «Оренбургом» в рамках 14-го тура РПЛ .

Два тайма мы владели преимуществом, пропустили ненужный мяч, который помог выполнить сопернику план на игру. Жаль, что это случилось. Если бы мы забили первыми, то «Оренбург», наверное бы, открылся. Мы довольны тем, как ребята играли все 90 минут. Они владели мячом. Чуть-чуть не хватило. Не должны были терять очки в этом матче. Ну что поделать, надо идти вперед.

Проблемы с реализацией моментов? Моментов не было, 10 человек стояло в штрафной, мы не могли это преодолеть. Да, было сложно. Но Даниил Уткин хорошо два раза пробил головой. Один раз выше ворот, второй раз хорошо сыграл вратарь.