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Матвеев: «Не должны были терять очки в этом матче»

вчера, 23:29
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился впечатлениями после ничьей с «Оренбургом» в рамках 14-го тура РПЛ.

Два тайма мы владели преимуществом, пропустили ненужный мяч, который помог выполнить сопернику план на игру. Жаль, что это случилось. Если бы мы забили первыми, то «Оренбург», наверное бы, открылся. Мы довольны тем, как ребята играли все 90 минут. Они владели мячом. Чуть-чуть не хватило. Не должны были терять очки в этом матче. Ну что поделать, надо идти вперед.

Проблемы с реализацией моментов? Моментов не было, 10 человек стояло в штрафной, мы не могли это преодолеть. Да, было сложно. Но Даниил Уткин хорошо два раза пробил головой. Один раз выше ворот, второй раз хорошо сыграл вратарь.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 874
сегодня в 00:10
Должны, не должны, если бы , да кабы. Глянь на табло и успокойся.
minai
minai
   209 / 874
вчера в 23:50
Оренбург имеет больше оснований для такого заявления.
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