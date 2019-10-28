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Уткин: «„Спартаку“ отчаянно повезло – успели уволить Кононова»

сегодня, 09:56
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Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартаку» отчаянно повезло. «Спартак» может быть дико счастлив, что такое произошло. И не потому, что победили «Локомотив» 3:0, и не потому, что Тедеско, а потому, что успели уволить Кононова. Понимаете, ведь Кононов тоже мог выиграть у «Локомотива» 3:0. Мало того, он выигрывал у «Локомотива», когда его назначили – тоже в совершенно беспросветное время.

Что мне кажется существенно важным в этом счёте. Как я уже сказал, победа «Спартака», в общем-то, ситуативна, и главный успех – что успели сменить главного тренера. Потому что если бы сейчас это случилось при Кононове, а могло бы, пришлось бы его оставлять. Пришлось бы давать новые интервью. Новые надежды. Вытащили бы какие-то утюги погладить пиджак, что-то ещё в этом роде, порыскали бы в поисках галстука. Сходили бы на могилу ту или иную – у «Спартака», к сожалению, много памятных и святых могил.

 

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
   193 / 875
сегодня в 10:55
Пузан желает превращения в спамеровского гуру.
mihaluch
mihaluch
   65 / 875
сегодня в 10:52
Победа над Локо ещё не означает перелом в игре Спартака в лучшую сторону.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   333 / 875
сегодня в 10:49
В этот раз команды как будто поменялись местами, Локомотив атаковал владел игрой и в целом до первого гола был близок к победе, а Спартак наоборот уверенно всей командой оборонялся и был близок к тому чтобы пропустить. Но случилось что-то ужасное в обороне у Локо и команда буквально посыпалась, в общем Семин, опять с составом ошибся и замены поздно сделал. Переиграл тактически Шпалыча немец.
EAGinLE
EAGinLE
   97 / 875
сегодня в 10:44
Спартаку повезло что Кононов успел наиграть Бакаева .
Бутсы
Бутсы ответил Ангел неБесГрешен
   144 / 875
сегодня в 10:31
С могилами он перебрал явно. А победили они благодаря выезду Локо в Турин. Кононов- Тедеско тут непричем...
Бред. В Англии играют три игры в неделю, а то и четыре. Прошло пять дней с игры в Турине. Если у игроков Локомотива слабая функционалка это вина их тренера по подготовке, а не Турин.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   461 / 875
сегодня в 10:29
Уткину не повезло. Канделаки не увольняют.
Footbolista
Footbolista
   3 / 875
сегодня в 10:29
Тедеско повезло в Спартаке)...теперь багаж Кононова если и вспомнят, то только со знаком минус...
Splurgeloa
Splurgeloa
   197 / 875
сегодня в 10:27
Спартаку уже ничего не поможет.Это середняк с нижней половины таблицы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 875
сегодня в 10:19
С могилами он перебрал явно.
А победили они благодаря выезду Локо в Турин.
Кононов- Тедеско тут непричем...
cska plus
cska plus
   16 / 875
сегодня в 10:06
Время от времени мне вася нравится особенно когда подкалывает спартачок.
Lazurny
Lazurny
   33 / 875
сегодня в 09:57
Что еще будет с Тедеско не понятно.
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