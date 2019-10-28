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Тедеско: «Работать в „Спартаке“ — удовольствие. Oчень амбициозный клуб»

сегодня, 10:29

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о работе в клубе и своих игроках.

Я не сплю по три часа в день. Мы приезжаем в офис в 8 утра, а уходим в 5, 6 или 7 вечера. Сплю я всегда 7 часов – с этим нет никаких проблем. Восстановление очень важно в том числе и для тренера. Хотя даже если у нас много дел, то проходят они с отличным коллективом и в комфортной обстановке. Работать в «Спартаке» — удовольствие. 

У нас много молодых ребят в команде. У них нет такого опыта, как у Хёведеса, Крыховяка, Жоау Мариу. Эти люди выступали за топовые сборные и клубы в самых крутых турнирах. Вместе у них под сотню матчей в Лиге чемпионов за «Ювентус», «ПСЖ», «Интер», «Севилью» и так далее. «Спартак» же пока должен набираться опыта. 

Посмотрите, у нас есть Максименко, Крал, Умяров, Бакаев, Тиль, Понсе, Аиртон – всем 19-23 года. Это очень молодая команда, и ребятам нужно время, чтобы прибавить. Но «Спартак» — очень амбициозный клуб, от которого ждут побед практически всегда. В этом и заключается сложность. И если мы стерпим, найдём нужный баланс, то «Спартак» ещё будет очень сильным.

Ранее Доменико порассуждал об игре защитника красно-белых Ильи Кутепова

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 11:00
Обыграли Локомотив после их тяжелой игры с Ювентусом.Локо никогда физикой не блистал, а вчера просто сломался в линиях.Сильно уверовали в свою силу.Все кроме Зенита после Еврокубков обвалились.Обычная история.Еще одна победа и спамеры будут визжать что они самые лучшие были всегда.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:00
Стерпеть предлагаешь? Я не против, я всегда за, но только не наши фаны
Наталья Волчок
Наталья Волчок
сегодня в 10:52
Браво Тедеско,браво Спартак!!!И,пусть умолкнут голоса газнефтепрома,который скупил всё лучшее,что было в российском футболе,но и пол Аргентины,часть Бразилии и т.д.В Спартаке действительно много молодёжи,которой нужно время...многие покупки не понятны,но время покажет.Может всё сложится в единый,мощный коллектив единомышленников,у которых будут гореть глаза,страсть,гордость за Спартак!!!Удачи вам ребята.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:47
Сначала в Спартаке все оптимисты...)))
Nekit92
Nekit92 ответил GYTSYL
сегодня в 10:39
Еще бы кто бы не захотел работать в лучшем клубе России всех времен! Удачи КБ))
Кто кто... ну Богданыч точно туда не пойдет. Не думаю что тот же карпуха горит желанием вернуться в лучший клуб всех времен))
Посмотрим что по весне хрюкать будете... очередного ноунейма взяли и радуются ахахах
Nekit92
Nekit92
сегодня в 10:37
Хахаха очередной физрук пришел. 1 матч крупно выиграл и запел... хахаха вот ржака будет когда в очередной раз квалификацию в ЛЕ не пройдете, но при этом будете хрюкать про уровень зенита ахахаха хаха ахах ухахахаха
GYTSYL
GYTSYL
сегодня в 10:30
Еще бы кто бы не захотел работать в лучшем клубе России всех времен!
Удачи КБ))
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