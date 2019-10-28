Мостовой: «Я ничего не имею против Тедеско»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил, у него нет претензий к наставнику москвичей Доменико Тедеско.

Постойте, я же не критиковал самого Тедеско. Я ничего против него не имею. Мне была непонятна сама ситуация. Как это сделалось? По какому принципу назначили этого тренера? Вот и всё. Почему берут человека из ниоткуда и ставят во главе «Спартака»? Был бы на его месте кто-то другой сейчас, могли бы так же сыграть и победить «Локомотив».