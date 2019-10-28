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Мостовой: «Я ничего не имею против Тедеско»

сегодня, 00:21
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил, у него нет претензий к наставнику москвичей Доменико Тедеско.

Постойте, я же не критиковал самого Тедеско. Я ничего против него не имею. Мне была непонятна сама ситуация. Как это сделалось? По какому принципу назначили этого тренера? Вот и всё. Почему берут человека из ниоткуда и ставят во главе «Спартака»? Был бы на его месте кто-то другой сейчас, могли бы так же сыграть и победить «Локомотив».

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
   24 / 874
сегодня в 01:48
Вот он реально думает, что справился бы со Спартаком лучше? Какое невероятное самомнение.
d_fincher
d_fincher
   24 / 874
сегодня в 01:47
Человек из неоткуда... Эх, Саша, что ж ты несешь - иногда лучше молчать, чем говорить. Займи второе место в Бундеслиге, выйди из группы ЛЧ, а там посмотрим, откуда ты и как.
Землянин
Землянин
   116 / 874
сегодня в 01:27
Посмотрим, шо за фрукт )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   581 / 874
сегодня в 01:09
Не хорошо Шурик ,не хорошо и не красиво !!!
Garrincha58
Garrincha58
   240 / 874
сегодня в 00:48
зависть это порок господин Мостовой
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   220 / 874
сегодня в 00:48
какое лицемерище доннон, хоспаде))
Lazurny
Lazurny
   37 / 874
сегодня в 00:47
Лицемерие не знает границ.
azures
azures
   59 / 874
сегодня в 00:45
Свиные хамелеоны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 874
сегодня в 00:35
Пошла эволюция...

1.Мостовой о назначении Тедеско: «Спартак» не может всё время брать кота в мешке.
2.Мостовой: «Я ничего не имею против Тедеско»
3.Мостовой: "Это я посоветовал пригласить Тодеско"
ABir
ABir
   273 / 874
сегодня в 00:32
Наверное кто-то подумал прежде, чем пригласить в Спартак Тедеско.
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