Шомуродов: «Моя мечта – играть в Европе»

сегодня, 01:01

Форвард «Ростова» в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что мечтает перебраться в один из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Мои цели? Моя мечта – играть в Европе, в чемпионатах топ-5. Буду стремиться к этому, но сейчас у меня в «Ростове» все хорошо. Пока никуда не собираюсь. Многие говорили про меня, что он зимой уйдет. У меня есть мечта, но это будем потом обсуждать с руководством. Пока мне в «Ростове» комфортно.

Отметим, что недавно Шомуродов высказался о чемпионате России. В частности, нападающий заявил, что турнир стал интереснее.