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Шомуродов: «Моя мечта – играть в Европе»

сегодня, 01:01

Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что мечтает перебраться в один из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Мои цели? Моя мечта – играть в Европе, в чемпионатах топ-5. Буду стремиться к этому, но сейчас у меня в «Ростове» все хорошо. Пока никуда не собираюсь. Многие говорили про меня, что он зимой уйдет. У меня есть мечта, но это будем потом обсуждать с руководством. Пока мне в «Ростове» комфортно.

Отметим, что недавно Шомуродов высказался о чемпионате России. В частности, нападающий заявил, что турнир стал интереснее.

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Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
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сегодня в 01:02
Аха)))
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