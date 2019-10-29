Азар: «Зидан является эталоном для каждого футболиста»

Полузащитник «Реала» поделился мнением о главном тренере мадридской команды .

Для любого футболиста Зидан является примером для подражания. Своей игрой он вдохновлял всех. Зидан начал нравиться мне, ещё когда я был ребёнком. Я смотрел матчи с его участием и любил наблюдать за всем, что он делает на поле, мне нравилось в нём всё.

После того, как он закончил игровую карьеру, я не думал, что он так скоро перейдёт в тренеры. Однако именно так всё обернулось, он оказался здесь, как и я. Тот факт, что я могу учиться у своего кумира, делает меня счастливым.

Зидан честен и всегда поговорит с тобой, когда это необходимо. Он сам был футболистом и знает, что им нужно.