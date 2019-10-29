Роналду: «Покажите мне игрока, который выступал бы на моём уровне в 34»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии рассказал о том, чем нужно обладать, чтобы достичь его успеха.

— Чем необходимо обладать для того, чтобы стать таким забивным форвардом?

— Во-первых, талантом. Без этого вы многого не добьётесь. Но без работоспособности талант бесполезен. Ничего не падает к тебе с неба. Я бы никогда не достиг того, что у меня есть, без стремления к работе.

— Вы до сих пор чувствуете спортивный голод, несмотря на то, что вам скоро стукнет 35 лет?

— Моя цель — оставаться молодым по мере того, как я взрослею. Поддерживать уровень. Покажите мне игрока, который выступал бы так, как я в моём возрасте в команде уровня «Ювентуса».