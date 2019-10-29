Роналду: «Покажите мне игрока, который выступал бы на моём уровне в 34»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о том, чем нужно обладать, чтобы достичь его успеха.
— Чем необходимо обладать для того, чтобы стать таким забивным форвардом?
— Во-первых, талантом. Без этого вы многого не добьётесь. Но без работоспособности талант бесполезен. Ничего не падает к тебе с неба. Я бы никогда не достиг того, что у меня есть, без стремления к работе.
— Вы до сих пор чувствуете спортивный голод, несмотря на то, что вам скоро стукнет 35 лет?
— Моя цель — оставаться молодым по мере того, как я взрослею. Поддерживать уровень. Покажите мне игрока, который выступал бы так, как я в моём возрасте в команде уровня «Ювентуса».
Роналду также назвал свой любимый гол в карьере.
Все видят что сдулся, но марокканец все равно пытается себя оправдать.
Все видят что сдулся, но марокканец все равно пытается себя оправдать.
просто он тоже проф спортсмен по принципу выше быстрее сильнее
просто он тоже проф спортсмен по принципу выше быстрее сильнее
Роналду - топ-профессионал.
На вопрос: "Кто лучше?" - ответить невозможно. Месси надо родиться, а Роналду можно стать, если вкалывать как Роналду. Талант, безусловно, необходим. У обоих есть.
Поэтому, лучший игрок современности - Месси, а вот ровняться толку больше на Роналду.
Роналду - топ-профессионал.
На вопрос: "Кто лучше?" - ответить невозможно. Месси надо родиться, а Роналду можно стать, если вкалывать как Роналду. Талант, безусловно, необходим. У обоих есть.
Поэтому, лучший игрок современности - Месси, а вот ровняться толку больше на Роналду.
расстроенный Златан предельно опасен !
расстроенный Златан предельно опасен !