ГлавнаяНовости

Роналду: «Покажите мне игрока, который выступал бы на моём уровне в 34»

сегодня, 07:27

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о том, чем нужно обладать, чтобы достичь его успеха.

— Чем необходимо обладать для того, чтобы стать таким забивным форвардом?

— Во-первых, талантом. Без этого вы многого не добьётесь. Но без работоспособности талант бесполезен. Ничего не падает к тебе с неба. Я бы никогда не достиг того, что у меня есть, без стремления к работе.

— Вы до сих пор чувствуете спортивный голод, несмотря на то, что вам скоро стукнет 35 лет?

— Моя цель — оставаться молодым по мере того, как я взрослею. Поддерживать уровень. Покажите мне игрока, который выступал бы так, как я в моём возрасте в команде уровня «Ювентуса».

Роналду также назвал свой любимый гол в карьере.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вальверде: «Взломать оборону „Вальядолида“ будет непросто»
Сегодня, 07:58 Комментарии0
Азар: «Зидан является эталоном для каждого футболиста»
Сегодня, 07:41 Комментарии1
Азар: «„Реал“ должен завоевать как минимум один трофей в этом сезоне»
Сегодня, 05:15 Комментарии2
Кейта: «У Клоппа нет любимчиков»
Вчера, 23:48 Комментарии2
Ковач: «Мы пока не способны играть так же, как „Ливерпуль“»
Вчера, 21:14 Комментарии18
Каррагер: «Эриксен - не уровень „Реала“»
Вчера, 20:57 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
yasukuni
yasukuni ответил barcamilan
   401 / 885
сегодня в 08:10
кристинка, а что насчет буффона?
В воротах стоять можно и до пятидесяти.
Виссарионович
Виссарионович
   84 / 885
сегодня в 08:10
Это называется пыль в глаза.
Все видят что сдулся, но марокканец все равно пытается себя оправдать.
yasukuni
yasukuni ответил Тыдышко
   401 / 885
сегодня в 08:10
Месси - гений. Роналду - топ-профессионал. На вопрос: "Кто лучше?" - ответить невозможно. Месси надо родиться, а Роналду можно стать, если вкалывать как Роналду. Талант, безусловно, необходим. У обоих есть. Поэтому, лучший игрок современности - Месси, а вот ровняться толку больше на Роналду.
Меси НЕ гений, а талантливая бесхребетная сопля. Гений тот, кто тащит команду и побеждает вопреки всему и всем - Пеле, Марадона, Беккенбауэр. Жаль, не видел Гарринчу.
RamonCSKA
RamonCSKA
   761 / 885
сегодня в 08:05
ну златан в 34 выступал и забивал
просто он тоже проф спортсмен по принципу выше быстрее сильнее
Gallardo27
Gallardo27
сегодня в 08:05
Адуриз
barcamilan
barcamilan
   560 / 885
сегодня в 08:04
кристинка, а что насчет буффона?
Гавроша
Гавроша
   101 / 885
сегодня в 08:01
Цыган опять себя похвалил.
Тыдышко
Тыдышко
   487 / 885
сегодня в 07:59
Месси - гений.
Роналду - топ-профессионал.

На вопрос: "Кто лучше?" - ответить невозможно. Месси надо родиться, а Роналду можно стать, если вкалывать как Роналду. Талант, безусловно, необходим. У обоих есть.
Поэтому, лучший игрок современности - Месси, а вот ровняться толку больше на Роналду.
Caniggia
Caniggia
   158 / 885
сегодня в 07:59
Ибра в 34 не менее круто пылил за МЮ, пока не травмировался.
OMG
OMG
   392 / 885
сегодня в 07:51
Был бы "ибро" так хорош не играл бы в деревенском чемпе.
Вова Туземец
Вова Туземец
   77 / 885
сегодня в 07:44
Райан Гиггз постарше был и играл на высочайшем уровне.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   365 / 885
сегодня в 07:41
Ибра тебя опустит в пять сек, два нарцисса позорных.
Lazurny
Lazurny
   35 / 885
сегодня в 07:41
Что ответят Меська со Златаном?
sir_Alex
sir_Alex
   64 / 885
сегодня в 07:40
Талант − это про Месси.
shlomo
shlomo
   316 / 885
сегодня в 07:36
Начал как Ибра хвастаться....
112910415
112910415
   29 / 885
сегодня в 07:35
вот зачем Златана расстраивает ?
расстроенный Златан предельно опасен !
cska plus
cska plus
   13 / 885
сегодня в 07:31
Но только может быть Ибра.
Zenit_84
Zenit_84
   221 / 885
сегодня в 07:30
Хвастун
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100