Азар: «„Реал“ должен завоевать как минимум один трофей в этом сезоне»

Полузащитник «Реала» рассказал о собственных и общекомандных целях.

Я играю за футболку «Реала». Когда я выхожу на поле и вижу «Бернабеу», это делает меня счастливым. Я пришёл сюда, чтобы играть на этом газоне и помочь моим новым одноклубникам. Моя мечта сыграть за лучший клуб мира исполнилась.

Мы собираемся отдать все силы, чтобы выиграть Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании. В конце сезона мы должны завоевать один, два, три или четыре трофея. Мы надеемся, что победим, и я надеюсь, что покажу себя наилучшим образом, и что всё будет хорошо.