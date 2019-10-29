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Азар: «„Реал“ должен завоевать как минимум один трофей в этом сезоне»

сегодня, 05:15

Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал о собственных и общекомандных целях.

Я играю за футболку «Реала». Когда я выхожу на поле и вижу «Бернабеу», это делает меня счастливым. Я пришёл сюда, чтобы играть на этом газоне и помочь моим новым одноклубникам. Моя мечта сыграть за лучший клуб мира исполнилась.

Мы собираемся отдать все силы, чтобы выиграть Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании. В конце сезона мы должны завоевать один, два, три или четыре трофея. Мы надеемся, что победим, и я надеюсь, что покажу себя наилучшим образом, и что всё будет хорошо.

Как я говорил с самого начала, для меня важна Лига чемпионов. В «Челси» я доходил только до полуфинала. Единственный раз «Челси» выиграл ЛЧ за год до моего приезда в Лондон. «Реал» выигрывал её множество раз, но побеждать в каждом сезоне сложно, потому что на победу претендует много команд. Но я пришёл сюда, чтобы выиграть этот трофей, ведь это важно для каждого футболиста и для меня в том числе.

Ранее Азар уже признавался, что всегда мечтал выступать за «Реал».

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КЭТиК
КЭТиК
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сегодня в 05:37
Кубок Испании, не больше.
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