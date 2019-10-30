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Непомнящий: «В 21 год Дзюба вел себя так, как будто он самый взрослый»

сегодня, 13:49

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о человеческих качествах форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который выступал в томском клубе с 2009 по 2010 год.

Он был таким парнем, который понимал свою роль. Несмотря на то, что Артем являлся одним из самых молодых в составе — всего 21 год — однако вел себя так, как будто он самый взрослый. Но при этом пришел сюда не как мессия, не с неба спустился, а чтобы реализовать себя. В итоге своей пахотой доказывал — и прежде всего ребятам — что он им ровня. При этом у Артема были очень хорошие отношения с партнерами. Настолько, что он имел право бросить что-нибудь даже в адрес Валеры Климова, который его лет на 13 старше.

Дзюба мог сказать ему: «Ну что, старый пенек, будешь шевелиться или нет?». А тот в ответ смеялся, абсолютно нормально воспринимал. Потому что было в Дзюбе что-то такое, что позволяло ему завоевать авторитет у ребят. Не своим чуть хулиганским поведением, а тем, что отрабатывал он больше, чем кто бы то ни было. В команде это всегда воспринимается. Знаете, мне Дзюбу на тренировках даже сдерживать иногда приходилось. В том числе из-за несколько завышенных требований к партнерам. Он не терпел, когда кто-то чуть-чуть простаивал. В общем, мне повезло, что Дзюба оказался в нужное время в нужном месте, то есть в нашей «Томи». Кроме пользы, от него никогда ничего не было. И, конечно, он вместе Климовым был очень серьезным помощником по созданию хорошего климата в команде. Иными словами, все совпало и получилось, что мы хорошо помогли друг другу.

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Литейный 4
Литейный 4
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сегодня в 14:25
Непомнящий первым стал отучать Дзюбу от свиных манер. Несколько лет понадобилось 3 клубам, чтобы его заново научить играть в футбол. Теперь стал человеком, а не свиньей. Гыгыгы
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