ГлавнаяНовости

Непомнящий: «Дзюба постоянно должен был кому-то что-то доказывать»

сегодня, 13:29

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о совместной работе с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Мне было очень просто и очень легко работать с Артемом. Ведь наши желания изначально совпадали. Дзюба пришел к нам с единственной целью — играть. А в том, что он футболист перспективный — сомнений у меня не было. Тем более одна из целей аренды — дать человеку игровую практику. Артем же сразу оказался игроком. В нем всегда сидела очень большая доза здорового честолюбия. И тогда, и потом судьба его складывалась так, что он постоянно должен был кому-то что-то доказывать. Его желание и стремление проявить себя, заявить о себе было всегда. В итоге у меня он довольно быстро стал игроком основного состава. Правда, был момент, когда надо было выбирать между ним и Сергеем Корниленко. 

Приняли решение не «либо Дзюба, либо Корниленко», а «и Дзюба, и Корниленко». В том числе потому, что Артем уже тогда умел хорошо взаимодействовать с партнерами. Это качество, может быть, поначалу не особо ярко проявлялось, но потом стало моей удачей.

Дзюбу можно было сдвигать влево или чуть в глубину — он всегда находил себе место в составе. Сейчас это ярко проявляется в виде его умения отдать голевую передачу. Но подобное качество было видно и тогда.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Непомнящий: «В 21 год Дзюба вел себя так, как будто он самый взрослый»
Сегодня, 13:49 Комментарии1
Тикнизян прокомментировал возможный уход в аренду
Сегодня, 13:46 Комментарии1
Тикнизян: «Я очень рад, что тренируюсь с первой командой»
Сегодня, 13:21 Комментарии2
Медведев прокомментировал слухи о переходе Жуана в «Зенит»
Сегодня, 13:04 Комментарии7
Гендир «Зенита»: «Главная цель — стать чемпионами»
Сегодня, 13:00 Комментарии38
Колосков: «Россия получила ЧМ-2018 исключительно благодаря своей заявке»
Сегодня, 11:06 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
   135 / 877
сегодня в 13:48
Дзюба- эмоционально и профессионально ребенок, причем не умный. Ему надо, чтобы все играли на него, его хвалили и восхищались им. Эдакий Филипп Киркоров от футбола.
Если нет Миллера или Аллы Пугачевой, исполнитель- ноль.
cska plus
cska plus
   10 / 877
сегодня в 13:46
Главное он доказал федуну.
Литейный 4
Литейный 4
   21 / 877
сегодня в 13:43
Дзюбе уже не кому что либо доказывать. Федуну с лихвой приветов напередавал. Очередные маячат 1 декабря. Гыгыгы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100