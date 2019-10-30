Непомнящий: «Дзюба постоянно должен был кому-то что-то доказывать»

Бывший наставник «Томи» рассказал о совместной работе с форвардом «Зенита» .

Мне было очень просто и очень легко работать с Артемом. Ведь наши желания изначально совпадали. Дзюба пришел к нам с единственной целью — играть. А в том, что он футболист перспективный — сомнений у меня не было. Тем более одна из целей аренды — дать человеку игровую практику. Артем же сразу оказался игроком. В нем всегда сидела очень большая доза здорового честолюбия. И тогда, и потом судьба его складывалась так, что он постоянно должен был кому-то что-то доказывать. Его желание и стремление проявить себя, заявить о себе было всегда. В итоге у меня он довольно быстро стал игроком основного состава. Правда, был момент, когда надо было выбирать между ним и Сергеем Корниленко.

Приняли решение не «либо Дзюба, либо Корниленко», а «и Дзюба, и Корниленко». В том числе потому, что Артем уже тогда умел хорошо взаимодействовать с партнерами. Это качество, может быть, поначалу не особо ярко проявлялось, но потом стало моей удачей.

Дзюбу можно было сдвигать влево или чуть в глубину — он всегда находил себе место в составе. Сейчас это ярко проявляется в виде его умения отдать голевую передачу. Но подобное качество было видно и тогда.