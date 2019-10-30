Тикнизян прокомментировал возможный уход в аренду

Полузащитник ЦСКА прокомментировал свой возможный уход в аренду. Ранее на игрока претендовала «Уфа».

На самом деле это очень больная тема для игроков, которые лишены игровой практики. Я стараюсь об этом не задумываться. Просто выполняю все требования, работаю на пределе возможностей, прислушиваюсь к наставникам, никогда не оспариваю их решений. Если мне тренер говорит, что в меня верит, и надо продолжать работать, я это и буду делать. А не бить себя кулаком в грудь и кричать, что я амбициозный парень. Такого с моей стороны никогда не будет. Но все же в таком возрасте, как у меня, очень важно получать игровое время, и, слава Богу, мне его предоставляют в Кубке и дают практику в молодежке. Больше не хочу ничего загадывать. Если на данный момент я не выхожу в старте или на замену, значит, пока я проигрываю конкуренцию. Это футбол.