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Тикнизян прокомментировал возможный уход в аренду

сегодня, 13:46

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал свой возможный уход в аренду. Ранее на игрока претендовала «Уфа»

На самом деле это очень больная тема для игроков, которые лишены игровой практики. Я стараюсь об этом не задумываться. Просто выполняю все требования, работаю на пределе возможностей, прислушиваюсь к наставникам, никогда не оспариваю их решений. Если мне тренер говорит, что в меня верит, и надо продолжать работать, я это и буду делать. А не бить себя кулаком в грудь и кричать, что я амбициозный парень. Такого с моей стороны никогда не будет. Но все же в таком возрасте, как у меня, очень важно получать игровое время, и, слава Богу, мне его предоставляют в Кубке и дают практику в молодежке. Больше не хочу ничего загадывать. Если на данный момент я не выхожу в старте или на замену, значит, пока я проигрываю конкуренцию. Это футбол.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 13:47
Обмениваемся, своих отдаём Уфе а оттуда берём Обляковых.
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