Отец Р. Еременко: «„Ростов“ будет фаворитом в матче против „Спартака“»

Алексей Еременко, отец полузащитника «Ростова» прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом».

Планирую завтра посмотреть матч «Спартак» — «Ростов». У обеих команд позади хорошие победы в чемпионате. Ожидаю серьезную, боевую игру, хотя в Кубке других и не бывает. Несмотря на то, что «Спартак» будет играть на своей арене, «Ростов» все равно будет фаворитом и победит. За счет чего? За счет более слаженной командной игры.

Что касается игры моего сына, то у него сейчас все получается, значит, «Ростов» — его команда. И самое главное, что ему там очень нравится. Сможет ли он там закончить карьеру? Об этом еще не говорили. У него еще четыре года контракта. Посмотрим, никогда нельзя загадывать заранее. Пока все идет хорошо.

Я разговаривал с Валерием Георгиевичем (Карпиным). Специалист очень требовательный, профессионально относится к делу. Рома доволен, что работает под руководством Карпина. Он вообще любит, когда предъявляются справедливые требования. У такого тренера у игроков нет эйфорий после побед, и это правильно.

Не осталось ли обид на «Спартак» у Ромы? Все вопросы про красно-белых задавайте самому Роме, это не ко мне.