Черчесов: «Звал Игнашевича в тренерский штаб сборной»

Главный тренер сборной России рассказал, что предлагал бывшему защитнику национальной команды Игорю Игнашевичу присоединиться к тренерскому штабу сборной:

Сергей Игнашевич отыграл чемпионат мира, завершил карьеру — и мы сразу позвали его в наш тренерский штаб. Сейчас он успешно работает с московским «Торпедо». Сергей не просил меня взять его, но мы увидели в нем потенциал. Не хочу называть фамилии, но среди действующих игроков сборной есть те, кто может сделать тренерскую карьеру. Данные имеются.