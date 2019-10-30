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Черчесов: «Звал Игнашевича в тренерский штаб сборной»

сегодня, 19:23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что предлагал бывшему защитнику национальной команды Игорю Игнашевичу присоединиться к тренерскому штабу сборной:

Сергей Игнашевич отыграл чемпионат мира, завершил карьеру — и мы сразу позвали его в наш тренерский штаб. Сейчас он успешно работает с московским «Торпедо». Сергей не просил меня взять его, но мы увидели в нем потенциал. Не хочу называть фамилии, но среди действующих игроков сборной есть те, кто может сделать тренерскую карьеру. Данные имеются.

Ранее Черчесов высказался о своей тренерской философии. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   202 / 873
сегодня в 20:24
Серёга зайдет в сборную сразу главным и может быть уже вместо Черчесова.
mihaluch
mihaluch
   60 / 873
сегодня в 19:53
Пускай сначала кой-какого опыта с Торпедо наберётся.
ДСА
ДСА
   273 / 873
сегодня в 19:40
В сборной мало платят.
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