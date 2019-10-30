ГлавнаяНовости

«Наполи» и «Аталанта» разошлись миром

сегодня, 23:03
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» в гостях сыграла вничью с «Наполи».

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» - «Аталанта» 2:2 (1:1)
Голы: Максимович 16, Милик 71 - Фройлер 41, Иличич 86

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Луперто, Кальехон , Аллан (Зелински 11), Руис, Инсинье, Милик (Льоренте 82), Лосано (Мертенс 59)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити (Кьер 64), Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Гомес (Муриэль 74), Иличич, Пашалич (Кастань 69)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Толой 20, Максимович 48, де Рон 64, Пашалич 67, Ди Лоренцо 84, Инсинье 88

Ранее сообщалось, что «Севилья» и «Валенсия» сыграли вничью.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Валенсия» и «Севилья» не выявили победителя
Сегодня, 22:58 Комментарии0
«Реал Сосьедад» неожиданно уступил «Леванте»
Сегодня, 22:52 Комментарии0
«Лейпциг» не оставил никаких шансов «Вольфсбургу» в Кубке Германии
Сегодня, 22:19 Комментарии1
«Зенит» разгромил «Томь» в кубковой встрече
Сегодня, 21:49 Комментарии41
«Шинник» пробился в 1/4 финала Кубка, одолев «Нижний Новгород»
Сегодня, 21:41 Комментарии5
Юношеская сборная России победила команду Швейцарии в отборе к Евро-2020
Сегодня, 21:06 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Nickolai S
   141 / 863
сегодня в 23:29
я смотрю только те матчи,когда КулиБали в свои забивает.... Наполи- Юве.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Nickolai S
   141 / 863
сегодня в 23:23
Х..се миром. Моя деревня канеш как дети, вместо футбола прессуют судью. Хотя свисток ещё тот 7, 2 пенальти в конце как минимум обязан был ставить. Милик, несмотря на гол, просто ужасен, вот только альтернативы ему увы нет.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       141 / 863
    сегодня в 23:21
    это ещё наполионовцы отскочили ... ладно учитесь у гегемонов,как надо расправляться...
    Nickolai S
    Nickolai S
       500 / 863
    сегодня в 23:09
    Х..се миром. Моя деревня канеш как дети, вместо футбола прессуют судью. Хотя свисток ещё тот 7, 2 пенальти в конце как минимум обязан был ставить. Милик, несмотря на гол, просто ужасен, вот только альтернативы ему увы нет.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100