«Наполи» и «Аталанта» разошлись миром

«Аталанта» в гостях сыграла вничью с «Наполи».
Неаполь, стадион «Сан-Паоло»
«Наполи» - «Аталанта» 2:2 (1:1)
Голы: Максимович 16, Милик 71 - Фройлер 41, Иличич 86
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Луперто, Кальехон , Аллан (Зелински 11), Руис, Инсинье, Милик (Льоренте 82), Лосано (Мертенс 59)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити (Кьер 64), Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Гомес (Муриэль 74), Иличич, Пашалич (Кастань 69)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Толой 20, Максимович 48, де Рон 64, Пашалич 67, Ди Лоренцо 84, Инсинье 88
Ранее сообщалось, что «Севилья» и «Валенсия» сыграли вничью.