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«Реал Сосьедад» неожиданно уступил «Леванте»

сегодня, 22:52
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 2Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

«Реал Сосьедад» проиграл «Леванте» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Баскский клуб (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице, «лягушки» (14 очков) - десятое место.

«Реал Сосьедад» - «Леванте» 1:2 (0:2)
Голы: Виллиан Жозе 48 - Барди 24, Майораль 40

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Сальдуа 73), Ле Норман (Порту 46), Диего Льоренте, Начо Монреаль, Субельдия, Эдегор, Мерино, Сангальи (Виллиан Жозе 46), Ойарсабаль, Исак
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

«Леванте»: Айтор, Мирамон, Постиго, Везу, Клер, Кампанья, Радойя, Мелеро (Вукчевич 80), Барди (Коке 86), Моралес, Майораль (Марти 76)
Главный тренер: Лопес Пако.

Предупреждения: Мелеро 37, Клер 42, Виллиан Жозе 56, Постиго 90, Айтор 90+3, Сальдуа 90+6, Порту 90+6

Ранее «Барселона» разгромила «Вальядолид».

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