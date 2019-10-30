«Зенит» разгромил «Томь» в кубковой встрече

«Зенит» одержал победу над «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России. В четвертьфинале питерский клуб встретится с «Ахматом».
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» - «Томь» 4:0 (1:0)
Голы: Смольников 13, Сутормин 56, Ерохин 66, Шатов 81
«Зенит»: Васютин, Ракицкий (Прохин 73), Осорио, Смольников, Жирков (Караваев 57), Ерохин, Краневиттер, Мак (Азмун 75), Кузяев, Шатов, Сутормин
Главный тренер: Семак Сергей.
«Томь»: Сиукаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Шурыгин, Шалаев (Андреев 73), Казанков (Леонов 84), Калинский, Сасин (Мануйлов 62), Плетнев, Тлупов
Главный тренер: Баскаков Василий.
Предупреждения: Жирков 38, Казанков 41
Судья: Панин Игорь.
В предыдущем раунде «Зенит» не без труда прошел «Енисей».
Хорошая репетиция перед конями.
Хорошая репетиция перед конями.