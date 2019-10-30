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«Зенит» разгромил «Томь» в кубковой встрече

сегодня, 21:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России. В четвертьфинале питерский клуб встретится с «Ахматом».

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» - «Томь» 4:0 (1:0)
Голы: Смольников 13, Сутормин 56, Ерохин 66, Шатов 81

«Зенит»: Васютин, Ракицкий (Прохин 73), Осорио, Смольников, Жирков (Караваев 57), Ерохин, Краневиттер, Мак (Азмун 75), Кузяев, Шатов, Сутормин
Главный тренер: Семак Сергей.

«Томь»: Сиукаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Шурыгин, Шалаев (Андреев 73), Казанков (Леонов 84), Калинский, Сасин (Мануйлов 62), Плетнев, Тлупов
Главный тренер: Баскаков Василий.

Предупреждения: Жирков 38, Казанков 41

Судья: Панин Игорь.

В предыдущем раунде «Зенит» не без труда прошел «Енисей».

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Все комментарии
Levadia
Levadia
   81 / 866
сегодня в 22:12
Отличный результат и возможность скамейке напомнить о себе!
Шуnя771
Шуnя771
   45 / 866
сегодня в 22:11
Чему радоваться? Ваш лавочник с "редкой болезнью" стоит больше чем все игроки Томи))
n272nm
n272nm
   289 / 866
сегодня в 22:08
Поблагодарим Томь за игру. Зенит был сильнее, Зенит победил. Отдельно хочу отметить наш стадион. Это офигенно, когда можно комфортно, в тепле, смотреть футбол на качественном газоне. Это просто прекрасно, что в Питере есть такой стадион!
Лакшери
Лакшери
   386 / 866
сегодня в 22:08
Лучшие!
pomor45
pomor45
   123 / 866
сегодня в 22:06
Победа в тренировочном режиме. После того, как Васютин вытащил мяч из дальнего угла, понял, что карьера Лунёва в Зените подходит к концу. Дело только во времени для хорошего трудоустройства.
Чингачгук
Чингачгук
   49 / 866
сегодня в 22:06
Зенит с победой!
nubom
nubom
   104 / 866
сегодня в 22:04
Благодарю Зенит от всех зрителей! Из г...на сделал конфетку! :)
Литейный 4
Литейный 4
   20 / 866
сегодня в 22:04
Нормально так на классе погоняли. Как свиней обычно в Питере. Гыгыгы
Дракон1988
Дракон1988
   330 / 866
сегодня в 22:04
Всех с победой!)Довольно лёгкая получилась,спасибо Томи,что сыграла без автобуса.
kirille70
kirille70
сегодня в 22:02
Молодцы
dar_lan
dar_lan
сегодня в 22:01
Смола старался , заметно очень. А вот Кузяев чо то никакой....
Doping87
Doping87
   360 / 866
сегодня в 22:00
Вторым составом 4-0! Позитивный момент))))
kts
kts
   158 / 866
сегодня в 21:58
Отскочили бомжи
Petergoff
Petergoff
   315 / 866
сегодня в 21:57
Зенит с победой в кубке. Спокойно. На классе. Молодцы. Отдельное спасибо Виражу и болельщикам. Заряжали по полной!!!!!
FERIS
FERIS
   343 / 866
сегодня в 21:55
Питер с победой!
Хорошая репетиция перед конями.
Nekit92
Nekit92
   150 / 866
сегодня в 21:54
С Победой Зенит!!!!
Evilhuman
Evilhuman
   16 / 866
сегодня в 21:54
Зенит с победой, ожидаемо, хорошая тренировка перед важными встречами
773sergeytank
773sergeytank
   42 / 866
сегодня в 21:51
Анжи на них нет))
Jake Sully
Jake Sully
   40 / 866
сегодня в 21:50
прошлись по Томи катком, даже не заметили... как будто играли с каким-то аутсайдеров вроде спаратка.
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