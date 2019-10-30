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«Валенсия» и «Севилья» не выявили победителя

сегодня, 22:58
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Валенсия» спасла ничейный результат в домашнем матче против «Севильи».

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» - «Севилья» 1:1 (0:1)
Голы: Собрино Посуэло 81 - Окампос 45+3

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Ферран Торрес, Коклен (Кондогбиа 40), Парехо, Солер (Ману Вальехо 58), Гомес, Ли (Собрино Посуэло 69)
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Эскудеро (Гудель 28), Хордан, Фернандо, Эвер Банега (Васкес 79), Окампос, Чичарито (Эль-Хаддади 85), Торрес
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Предупреждения: Хордан 32, Окампос 45+1, Ферран Торрес 45+2, Солер 45+5, Гарай 52, Паулиста 68, Фернандо 74, Парехо 90, Ли 90+4

Ранее сообщалось, что «Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью.

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