«Валенсия» и «Севилья» не выявили победителя

«Валенсия» спасла ничейный результат в домашнем матче против «Севильи».
Валенсия, стадион «Месталья»
«Валенсия» - «Севилья» 1:1 (0:1)
Голы: Собрино Посуэло 81 - Окампос 45+3
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Ферран Торрес, Коклен (Кондогбиа 40), Парехо, Солер (Ману Вальехо 58), Гомес, Ли (Собрино Посуэло 69)
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Эскудеро (Гудель 28), Хордан, Фернандо, Эвер Банега (Васкес 79), Окампос, Чичарито (Эль-Хаддади 85), Торрес
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
Предупреждения: Хордан 32, Окампос 45+1, Ферран Торрес 45+2, Солер 45+5, Гарай 52, Паулиста 68, Фернандо 74, Парехо 90, Ли 90+4
Ранее сообщалось, что «Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью.